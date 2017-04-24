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    Культура

    Лолита резко отреагировала на фото СБУ с "голой грудью"

    (обновлено: )22410
    По словам певицы Лолиты Милявской, на фото, опубликованным Службой безопасности Украины, голова ее, а вот грудь принадлежит другой женщине.
    Певица Лолита Милявская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Известная певица Лолита Милявская прокомментировала свою откровенную фотографию, которую накануне опубликовала Служба безопасности Украины в Twitter.

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    vk.com/clubjuliasamoilova
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    "Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня всё больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются", — цитирует Лолиту радиостанция "Говорит Москва".

    Певица добавила, что ждала подобных провокаций от "заряженных людей, сидящих на зарплате" и отметила, что у спецслужб Украины, вероятно, нет других занятий, кроме как бороться с ней.

    "Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела — но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители могут сравнить — конечно, формы разные", — отметила певица.  

    Как сообщалось ранее, накануне пограничники сняли с поезда певицу, объяснив это тем, что ей запрещен въезда в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году. В свою очередь Милявская пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу", заявив о намерении подавать иск в Европейский суд по правам человека. Позднее в Twitter СБУ появилось фото певицы с подписью "Нехай щастить".

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