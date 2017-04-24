Лолита резко отреагировала на фото СБУ с "голой грудью"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Известная певица Лолита Милявская прокомментировала свою откровенную фотографию, которую накануне опубликовала Служба безопасности Украины в Twitter.

"Могу сказать, что после вчерашних стрессов меня всё больше веселит СБУ. В моей семье с сегодняшнего дня все смеются", — цитирует Лолиту радиостанция "Говорит Москва".

Певица добавила, что ждала подобных провокаций от "заряженных людей, сидящих на зарплате" и отметила, что у спецслужб Украины, вероятно, нет других занятий, кроме как бороться с ней.

"Эту фотографию обнаружил мой муж. Дико удивился, что это на сайте СБУ. Первое, что он мне сказал, когда я проснулась: есть фотография, но грудь не твоя. Я честно посмотрела — но грудь-то не моя! Поэтому все, кто знает меня близко, и зрители могут сравнить — конечно, формы разные", — отметила певица.



