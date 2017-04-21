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    Туристу на заметку. Гид по безопасности во время Евровидения

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    В МВД активно занялись вопросом безопасности Евровидения - подготовили для туристов гид и информационные листовки. Туристам советуют не покупать продукты на базарах и не поднимать с земли кошельки. В случае же опасности - не стесняться кричать и убегать.
    Главная сцена Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Знаешь — значит вооружен?

    В МВД активно занялись вопросом безопасности иностранных гостей Евровидения. Правоохранители подготовили туристам гид по безопасности и информационные листовки с советами, как себя вести. В разработке листовок также приняли участие Минсоцполитики, ОБСЕ, Нацполиция и Госпогранслужба Украины.

    РИА Новости Украина собрала основные советы туристам.

    Проститутка в ожидании клиентов.
    Associated Press
    Евровидение-2017. Берегитесь проституток

    Зарубежных гостей призывают всегда держать при себе паспорт либо другой ID-документ, подтверждающий личность, на случай, если остановит полиция.

    При общении с представителями полиции гостей столицы предупреждают, что полицейский имеет право обыскать или применить силу.

    Человек, который не имеет униформы, должен показать иностранцам бейдж или документ, который подтверждает личность правоохранителя, должность и его ранг, а также сообщить причину для проверки документов.

    "Если человек, который вас остановил, не показывают своих удостоверений — это мошенничество, — говорится в информационной листовке. Знайте номер телефона представительства своей страны в Украине. Он понадобится, если вас задержат".

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    При этом в Нацполиции отмечают, что турист имеет право не разговаривать с полицейским.

    "Гость имеет право не разговаривать с полицейским, ибо предоставление информации полиции является добровольным", — сказано в инструкции.

    Сообщается, что иностранец может использовать свои действующие водительские права, чтобы арендовать авто в Украине. Если он нарушит правила дорожного движения, должен будет оплатить штраф в течение 15 дней.

    Гостей Киева призывают избегать контактов с агрессивными особами, не реагировать на провокации, "быть вежливыми и в случае опасности, не стесняясь, кричать и убегать".

    Если контакт все же произошел, рекомендуют "не проявлять страха и свести к минимуму общение".

    Оставаться на ночлег туристам советуют только в официальных отелях, а для обмена валюты выбирать исключительно банковские учреждения.

    "Советуем не использовать кредитные карты в местах стихийных продаж. Меняйте наличные в банках и филиалах, не обращайтесь к людям на улице, чтобы поменять деньги. Даже если они предлагают очень выгодный курс — вы можете натолкнуться на мошенников", — сказано в буклете.

    Памятка для иностранцев
    Памятка для иностранцев

     

    Кроме того, зарубежным посетителям советуют держать кошельки и ценные вещи в безопасном месте, поскольку карманное мошенничество — очень распространенное явление в Украине, особенно в людных местах.

    Иностранцам также советуют не употреблять алкоголь в общественных местах, пить за рулем и играть в азартные игры.

    "Несмотря на то, что вы увидите людей, которые пьют на улице, это незаконно", — отмечают составители буклета.

    Среди советов — не делать закупки в стихийных местах, поскольку "могут быть завезены на территорию Украины нелегально, если вы купите их — нарушите закон Украины".

    Также иностранцев призывают — не поднимать кошелек, лежащий на земле, поскольку это форма мошенничества, по которой могут обвинить в краже денег.

    Отдельно в информационной листовке сказано, что призыв к проституции или плата за сексуальные услуги может караться 15 годами за решеткой.

    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН
    The Guardian: Евровидение - как политика наступила песне на горло

    Торговля людьми или налаживания любых других незаконных договоренностей, в том числе эксплуатация, также карается тюрьмой до 15 лет.

    Ранее депутат Рады Анна Романова ("Самопомич") сообщила, что разработала со своей командой буклет с советами для иностранных гостей Евровидения-2017, где рекомендуется не называть украинцев русскими.

    Напомним, в Киеве возле локаций Евровидения-2017 планируют ограничить продажу алкогольных напитков и установить около 7 тысяч камер. Кроме того, за каждой делегацией будут закреплены англоязычные полицейские.

    Всего на локациях проведения конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных камер. На главной локации – Международном выставочном центре – 115 камер видеонаблюдения.

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