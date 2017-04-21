Туристу на заметку. Гид по безопасности во время Евровидения

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Знаешь — значит вооружен?

В МВД активно занялись вопросом безопасности иностранных гостей Евровидения. Правоохранители подготовили туристам гид по безопасности и информационные листовки с советами, как себя вести. В разработке листовок также приняли участие Минсоцполитики, ОБСЕ, Нацполиция и Госпогранслужба Украины.

РИА Новости Украина собрала основные советы туристам. Associated Press Евровидение-2017. Берегитесь проституток

Зарубежных гостей призывают всегда держать при себе паспорт либо другой ID-документ, подтверждающий личность, на случай, если остановит полиция.

При общении с представителями полиции гостей столицы предупреждают, что полицейский имеет право обыскать или применить силу.

Человек, который не имеет униформы, должен показать иностранцам бейдж или документ, который подтверждает личность правоохранителя, должность и его ранг, а также сообщить причину для проверки документов.

"Если человек, который вас остановил, не показывают своих удостоверений — это мошенничество, — говорится в информационной листовке. Знайте номер телефона представительства своей страны в Украине. Он понадобится, если вас задержат".

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При этом в Нацполиции отмечают, что турист имеет право не разговаривать с полицейским.

"Гость имеет право не разговаривать с полицейским, ибо предоставление информации полиции является добровольным", — сказано в инструкции.

Сообщается, что иностранец может использовать свои действующие водительские права, чтобы арендовать авто в Украине. Если он нарушит правила дорожного движения, должен будет оплатить штраф в течение 15 дней.

Гостей Киева призывают избегать контактов с агрессивными особами, не реагировать на провокации, "быть вежливыми и в случае опасности, не стесняясь, кричать и убегать".

Если контакт все же произошел, рекомендуют "не проявлять страха и свести к минимуму общение".

Оставаться на ночлег туристам советуют только в официальных отелях, а для обмена валюты выбирать исключительно банковские учреждения.

"Советуем не использовать кредитные карты в местах стихийных продаж. Меняйте наличные в банках и филиалах, не обращайтесь к людям на улице, чтобы поменять деньги. Даже если они предлагают очень выгодный курс — вы можете натолкнуться на мошенников", — сказано в буклете.

Памятка для иностранцев

Памятка для иностранцев

Кроме того, зарубежным посетителям советуют держать кошельки и ценные вещи в безопасном месте, поскольку карманное мошенничество — очень распространенное явление в Украине, особенно в людных местах.

Иностранцам также советуют не употреблять алкоголь в общественных местах, пить за рулем и играть в азартные игры.

"Несмотря на то, что вы увидите людей, которые пьют на улице, это незаконно", — отмечают составители буклета.

Среди советов — не делать закупки в стихийных местах, поскольку "могут быть завезены на территорию Украины нелегально, если вы купите их — нарушите закон Украины".

Также иностранцев призывают — не поднимать кошелек, лежащий на земле, поскольку это форма мошенничества, по которой могут обвинить в краже денег.

Отдельно в информационной листовке сказано, что призыв к проституции или плата за сексуальные услуги может караться 15 годами за решеткой.

Торговля людьми или налаживания любых других незаконных договоренностей, в том числе эксплуатация, также карается тюрьмой до 15 лет.

Ранее депутат Рады Анна Романова ("Самопомич") сообщила, что разработала со своей командой буклет с советами для иностранных гостей Евровидения-2017, где рекомендуется не называть украинцев русскими.

Напомним, в Киеве возле локаций Евровидения-2017 планируют ограничить продажу алкогольных напитков и установить около 7 тысяч камер. Кроме того, за каждой делегацией будут закреплены англоязычные полицейские.

Всего на локациях проведения конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных камер. На главной локации – Международном выставочном центре – 115 камер видеонаблюдения.