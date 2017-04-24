СБУ опубликовала неприличную фотографию Лолиты

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в одной из социальных сетей опубликовала откровенную фотографию российской певицы Лолиты Милявской.

Как сообщалось ранее, накануне пограничники сняли с поезда певицу, объяснив это тем, что ей запрещен въезда в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году. В свою очередь Милявская пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу", заявив о намерении подавать иск в Европейский суд по правам человека.

Позднее в Twitter СБУ появилось фото певицы с подписью "Нехай щастить".