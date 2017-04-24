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    Культура

    СБУ опубликовала неприличную фотографию Лолиты

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (220)

    (обновлено: )35010
    Певицу Лолиту Милявскую накануне сняли с поезда пограничники Украины, на что российская исполнительница заявила о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека.
    Певица Лолита Милявская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины в одной из социальных сетей опубликовала откровенную фотографию российской певицы Лолиты Милявской.

    Как сообщалось ранее, накануне пограничники сняли с поезда певицу, объяснив это тем, что ей запрещен въезда в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году. В свою очередь Милявская пожелала украинским властям получить такие же запреты на въезд в "любимые США и Европу", заявив о намерении подавать иск в Европейский суд по правам человека.

    Позднее в Twitter СБУ появилось фото певицы с подписью "Нехай щастить".

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