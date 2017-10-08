Хроника 7 октября: срыв концерта во Львове, встреча Волкера и Суркова

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

О главных событиях минувшего дня – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Националисты сорвали концерт

Концерт бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина во Львове отменили из-за акции протеста националистов, которые заблокировали вход в клуб, где должен был выступать украинский музыкант. "Мероприятие было отменено после длительных протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с протестующими. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника. Люди начинают расходиться", — говорится в сообщении местного издания "Форпост". Ранее издание сообщало, что в субботу группа людей заблокировала вход в клуб "Малевич" из-за выступлений музыканта в Крыму. В ходе блокирования произошли столкновения: конфликт возник между одним из протестующих и полицейскими. После потасовок люди, которые приобрели билеты на концерт, кричали "Ганьба" в сторону националистов. Протестующие согласилась не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". Протестующие были возмущены, что Бабкин "выступал в оккупированном Крыму". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить это требование.

Смотрите также: Срыв концерта во Львове. Известный певец сделал заявление

Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщила в субботу пресс-служба главы государства. Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. В законе указывается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Порошенко утвердил концепцию по контрразведывательному режиму

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции обеспечения контрразведывательного режима в стране, сообщила в субботу пресс-служба главы государства. По данным пресс-службы, Порошенко поручил Кабмину вместе со Службой безопасности, главным управлением разведки Минобороны, Службой внешней разведки, Управлением государственной охраны, администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить реализацию положений концепции. Как отмечается, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.

Начат расчет размера зимней субсидии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об официальном начале процесса расчета размера зимней субсидии. "В Украине официально начался процесс расчета размера зимней субсидии. В октябре управления социальной защиты населения автоматически рассчитают размер пособия на отопительный сезон всем тем, кому в мае этого года субсидия была переназначена на новый период — 2017-2018 гг.", — отметил премьер. По его словам, никаких документов или справок субсидиантам повторно подавать или доносить не нужно.

Киевским школам запретили собирать деньги с родителей

"Категорически запрещается сбор наличных денежных средств участниками образовательного процесса и работниками заведений образования города Киева на территории учебных Киевская городская государственная администрация запретила школам собирать наличные деньги в фонд класса. К тому же власти обязали столичные школы публиковать на своих сайтах отчеты о финансировании заведений", — говорится в распоряжении КГГА.

ДТП во Львовской и Николаевской области

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика во Львовской области погибли три человека и двое пострадали, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. "Водитель автомобиля Volkswagen, 23-летний житель поселка Новый Ярычев, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAF, за рулем которого находился 52-летний житель Ровенской области", — говорится в сообщении. По данным полиции, ДТП произошло в пятницу вечером, в результате аварии три пассажира Volkswagen погибли, еще один пассажир и водитель госпитализированы с травмами.

В этот же день в Николаеве автобус насмерть сбил двух человек. По предварительной информации, когда два человека в неположенном месте пытались перейти дорогу, на трассу выехал автобус, водитель которого не успел затормозить и допустил столкновение.

В этом же городе маршрутка с пассажирами влетела в микроавтобус. В результате ДТП с участием микроавтобуса Renault Trafic и маршрутки Iveco в Николаеве пострадали четыре человека, сообщает местное интернет-издание Novosti N. Авария произошла днем в субботу на Богоявленском (Октябрьском) проспекте. На момент аварии маршрутка была заполнена пассажирами. Четыре пассажира доставлены в больницы города с травмами различной степени тяжести.

Сурков и Волкер встретились в Белграде

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу в Белграде перемирие на востоке Украины, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По словам Дачича, факт встречи в Белграде является "показателем изменившейся и улучшившейся внешнеполитической позиции Сербии". Это уже вторая встреча Суркова и Волкера. Первая прошла в августе в Минске, стороны тогда назвали ее очень полезной и конструктивной, намекнув на некие "свежие подходы" в урегулировании в Донбассе.

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, прошедшими в Белграде, были конструктивными.

Читайте также: Крым, Донбасс и… Каталония: такие разные судьбы

"Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", — сказал Сурков. Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и минской контактной группы. "Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся", — заключил Сурков.

Сторонники Навального Москве и Петербурге вышли на акцию протеста

Несогласованные акции в Москве и Петербурге собрали 2500 человек. Порядка 1,8 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Петербурге, в отделы полиции за выход на проезжую часть были доставлены 38 участников акции, после устного предупреждения всех их отпустили, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ.

В Москве в акции протеста приняли участие около 700 человек (если считать с представителями СМИ).

Акция протеста была приурочена ко дню рождения президента РФ Владимира Путина, который в субботу отмечал свое 65-летие. Среди протестующих большинство составляли сторонники оппозиционера Алексея Навального.