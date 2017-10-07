Порошенко одобрил продление особого статуса Донбасса

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон о продлении особого статуса Донбасса, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

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"Президент Петр Порошенко подписал Закон № 2167-VIII "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый Верховной радой 6 октября", — говорится в сообщении.

Парламент Украины в пятницу продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса.

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В законе указывается, что особый статус для Донбасса вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.