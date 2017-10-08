Срыв концерта во Львове. Известный певец сделал заявление

КИЕВ, 8 окт - РИА Новости Украина. Украинский музыкант и певец, бывший фронтмен группы 5'nizza Сергей Бабкин заявил, что является патриотом своей страны. Об этом он заявил в видеообращении к своим поклонникам после срыва его концерта во Львове.

В субботу выступление Бабкина отменили из-за акции протеста радикально настроенных активистов, которые заблокировали вход в клуб "Малевич", где должен был выступать украинский музыкант. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника.

Обращение Бабкина размещено на его странице в Instagram.

"Я патриот своей страны. Я люблю свою страну. Я живу в своей стране. Я стараюсь для своей страны, для своих людей. Те, кто знают меня, знают, что я музыкант и далек от политики. Я не военный. И те, кто знают меня, знают, что я говорю со сцены, что я говорю своими песнями, и знают мою позицию. Мне очень жаль, искренне жаль, что те люди, которые запрещают нам концерт, считают, что их мнение выше вашего мнения. Очень жаль. Называясь "свободой", они эту свободу не дают", – обратился к поклонникам музыкант.

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) Окт 7 2017 в 10:01 PDT

Группа людей сорвала концерт из-за выступлений музыканта в Крыму. В ходе блокирования произошли столкновения: конфликт возник между одним из протестующих и полицейскими.

Протестующие согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить это требование.