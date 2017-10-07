Ультиматум и столкновения. Как сорвали концерт украинского певца во Львове

Концерт бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина во Львове отменили из-за акции протеста националистов, которые заблокировали вход в клуб, где должен был выступать украинский музыкант.

Мероприятие было отменено после протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с протестующими.

Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника.

Ранее группа людей заблокировала вход в клуб "Малевич" из-за выступлений музыканта в Крыму. В ходе блокирования произошли столкновения: конфликт возник между одним из протестующих и полицейскими. После потасовок люди, которые приобрели билеты на концерт, кричали "Ганьба" в сторону противников выступления.

Протестующие согласилась не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить это требование.