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    Фотоленты

    Ультиматум и столкновения. Как сорвали концерт украинского певца во Львове

    Тема:

    Культурная война в Украине: разборки во Львове (427)

    (обновлено: )18614
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступить Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Сергей Бабкин в ходе переговоров с противниками концерта во Львове, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступить Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    zaxid.net
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступить Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступить Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    forpost.lviv.ua
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    forpost.lviv.ua
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Сергей Бабкин в ходе переговоров с противниками концерта во Львове, 7 октября 2017
    Сергей Бабкин в ходе переговоров с противниками концерта во Львове, 7 октября 2017
    Скриншот видео/Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступить Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступить Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    forpost.lviv.ua

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    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017

    Концерт бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина во Львове отменили из-за акции протеста националистов, которые заблокировали вход в клуб, где должен был выступать украинский музыкант.

    Блокирование концерта Бабкина во Львове. Появилось видео столкновений. Видео
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Блокирование концерта во Львове. Появилось видео столкновений

    Мероприятие было отменено после протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с протестующими.

    Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника.

    Ранее группа людей заблокировала вход в клуб "Малевич" из-за выступлений музыканта в Крыму. В ходе блокирования произошли столкновения: конфликт возник между одним из протестующих и полицейскими. После потасовок люди, которые приобрели билеты на концерт, кричали "Ганьба" в сторону противников выступления.

    Протестующие согласилась не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить это требование.

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