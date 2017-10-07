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    Концерт украинского певца отменили во Львове под давлением националистов

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    Культурная война в Украине: разборки во Львове (426)

    (обновлено: )13201
    Блокирование клуба, где планировалось выступление Сергея Бабкина, началось днем и продолжалось до вечера. В ходе переговоров музыканту выдвинули требование, однако тот отказался его выполнять.
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Концерт бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина во Львове отменили из-за акции протеста националистов, которые заблокировали вход в клуб, где должен был выступать украинский музыкант, сообщает местное издание "Форпост".

    "Мероприятие было отменено после длительных протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с протестующими. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника. Люди начинают расходиться", — говорится в сообщении.

    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017

    Ранее издание сообщало, что в субботу вечером группа людей заблокировала вход в клуб "Малевич" из-за выступлений музыканта в Крыму. 

    В ходе блокирования произошли столкновения: конфликт возник между одним из протестующих и полицейскими. После потасовок люди, которые приобрели билеты на концерт, кричали "Ганьба" в сторону националистов.

    Блокирование концерта Бабкина во Львове. Появилось видео столкновений. Видео
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Блокирование концерта во Львове. Появилось видео столкновений

    Протестующие согласилась не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". Протестующие были возмущены, что Бабкин "выступал в оккупированном Крыму".  Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить это требование.

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    Ранее в Одессе националисты срывали концерт украинской певицы Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Украинскому певцу Ивану Дорну пришлось отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз.

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    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
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