Концерт украинского певца отменили во Львове под давлением националистов

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Концерт бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина во Львове отменили из-за акции протеста националистов, которые заблокировали вход в клуб, где должен был выступать украинский музыкант, сообщает местное издание "Форпост".

"Мероприятие было отменено после длительных протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с протестующими. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника. Люди начинают расходиться", — говорится в сообщении.

Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017

Ранее издание сообщало, что в субботу вечером группа людей заблокировала вход в клуб "Малевич" из-за выступлений музыканта в Крыму.

В ходе блокирования произошли столкновения: конфликт возник между одним из протестующих и полицейскими. После потасовок люди, которые приобрели билеты на концерт, кричали "Ганьба" в сторону националистов.

Протестующие согласилась не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". Протестующие были возмущены, что Бабкин "выступал в оккупированном Крыму". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить это требование.

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Ранее в Одессе националисты срывали концерт украинской певицы Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Украинскому певцу Ивану Дорну пришлось отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз.