Во Львове нашли в ванной мертвую девушку

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В одной из квартир Львова была найдена мертвая девушка в ванной.

"В полицию поступило сообщение от врачей о том, что в одной из квартир Львова умерла девушка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 25-летняя львовянка, находясь в гостях у своего парня, пошла купаться в ванную комнату, в которой установлена ​​газовая колонка. Через 40 минут парень обнаружил ее мертвой в ванне с водой. Тело девушки без признаков насильственной смерти направлено на экспертизу", — сообщает полиция Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Накануне сообщалось, что в Харькове совершил самоубийство студент из Луганска.