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    Во Львове нашли в ванной мертвую девушку

    (обновлено: )136
    По информации полиции Львовской области, 25-летняя львовянка, находясь в гостях у своего парня, пошла купаться в ванную комнату, в которой установлена ​​газовая колонка и там скончалась.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В одной из квартир Львова была найдена мертвая девушка в ванной.

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    "В полицию поступило сообщение от врачей о том, что в одной из квартир Львова умерла девушка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 25-летняя львовянка, находясь в гостях у своего парня, пошла купаться в ванную комнату, в которой установлена ​​газовая колонка. Через 40 минут парень обнаружил ее мертвой в ванне с водой. Тело девушки без признаков насильственной смерти направлено на экспертизу", — сообщает полиция Львовской области.

    По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

    Накануне сообщалось, что в Харькове совершил самоубийство студент из Луганска.

     

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