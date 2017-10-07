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    Стало известно, о чем договаривались Сурков с Волкером в Белграде

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (201)

    (обновлено: )25310
    По словам помощника президента России Владислава Суркова, обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу, "найдено взаимопонимание по ряду позиций".
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    Помощник президента РФ Владислав Сурков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, прошедшими в Белграде, были конструктивными, передает РБК.

    Операция дезинтеграция. Политолог об инициативах Порошенко по Донбассу. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    "Операция дезинтеграция". Политолог об инициативах Порошенко по Донбассу

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    "Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", — сказал Сурков.

    Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и минской контактной группы.

    "Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся", — заключил Сурков.

    Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу в Белграде перемирие на востоке Украины.

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