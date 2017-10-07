Стало известно, о чем договаривались Сурков с Волкером в Белграде

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, прошедшими в Белграде, были конструктивными, передает РБК.

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"Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", — сказал Сурков.

Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и минской контактной группы.

"Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся", — заключил Сурков.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили в субботу в Белграде перемирие на востоке Украины.