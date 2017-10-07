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    Порошенко утвердил концепцию по контрразведывательному режиму

    (обновлено: )29
    Порошенко поручил Кабмину вместе со Службой безопасности, главным управлением разведки Минобороны, Службой внешней разведки обеспечить реализацию положений концепции.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции обеспечения контрразведывательного режима в стране, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

    Иван Винник. Архивное фото
    Украинское фото
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    Суть данной концепции, как и ее содержание, пресс-служба не приводит.

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    "Президент Петр Порошенко подписал Указ №310/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О Концепции обеспечения контрразведывательного режима на Украине… Соответствующим указом глава государства утвердил концепцию", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Порошенко поручил Кабмину вместе со Службой безопасности, главным управлением разведки Минобороны, Службой внешней разведки, Управлением государственной охраны, администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить реализацию положений концепции.

    Как отмечается, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина в 2018 году намерена сохранить расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП, оборонный бюджет будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в начале сентября.

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