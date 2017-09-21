"Скрытый враг" Минобороны. За что уволили главного психиатра ВСУ

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Очередной скандал в Министерстве обороны всколыхнул общественность. Так, министр обороны Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра Олега Друзя, назвавшего АТОшников угрозой для общества.

Заявление о "скрытых врагах"

На днях Друзь выступил на круглом столе комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья, где рассматривался вопрос психологической реабилитации участников АТО и уменьшения количества самоубийств.

"Как свидетельствует международный опыт, участники боевых действий после возвращения к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 93% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие воздействия боевых стресс-факторов. Расстройства характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, алкоголизмом, наркоманией, асоциальным поведением, повышением уровня суицидов, сокращением продолжительности жизни", — сказал на заседании Друзь.

Во время выступления полковника на комитете также демонстрировались слайды о посттравматическом стрессовом расстройстве.

Посттравматическое стрессовое расстройство

Заявление Друзя вызвало шквал возмущения среди волонтеров и участников АТО.

Волонтер и участник АТО Мартин Брест отметил, что Друзь обозвал 93% атошников "потенциальной угрозой для общества" и "скрытым врагом". В сети развернули флешмоб с хештегом #1_із_93%, под которым публиковали комментарии к заявлению Друзя и фотожабы.

"У нас только те, кто занимают большие должности могут ляпнуть бред, а потом говорить что их не так поняли, и все как бы нормально??? Или и обычным смертным то разрешено?" — прокомментировал заявление психиатра полицейский Тимур Бакуридзе.

Пользователи Facebook предложили даже создать "Партию 93%".

Вместе с тем появилась информация, что Друзь был разоблачен во взяточничестве. Как сообщил Брест, полковник не так давно был под следствием "по подозрению в получении взятки".

По данным СМИ, Друзь в мае "погорел" на взятке в 52 тыс гривен "за официальный вывод военно-медицинской комиссии Минобороны о непригодности к военной службе". Сообщалось, что задержание проводили работники Службы безопасности Киева и области. И хотя официально имя задержанного не называлось, средства массовой информации подчеркивали, на взятке попался именно Олег Друзь. Подробности дальнейших следственных действий не уточнялись.

Последствия заявления

Реакция в Министерстве обороны на резонансное заявление Друзя не заставила долго ждать. Через два дня после заявления Друзя министр обороны Степан Полторак решил отстранить его от занимаемой должности.

"Принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь"полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

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Решение министра разделило пользователей соцсетей. Одни одобрили решение Полторака, а вторые усомнились в его целесообразности.

"Интересно, на какую должность переведут, более рыбную или менее… Очевидно ведь, что заносил тот аж до самого верха, если от взятки в 52 000, прогремевшей на всю страну, его отмазали", — в комментариях к посту министра спрашивают пользователи.

Также блогеры задаются вопросом, почему Друзь не был уволен раньше, когда "всплыл" инцидент со взяткой.

Эксперты в свою очередь отмечают, что Полторак "быстренько отстранил от должности главного психиатра своего ведомства, который рискнул сказать правду".

"Эта власть способна только скрывать проблемы, чтобы и дальше воровать миллиарды на войне. А ведь реальность суровая. Люди действительно получили психологическую травму из-за войны. Ведь им пришлось убивать. Мало того, количество суицидов среди "атошников" показывает, что они представляют еще большую опасность для себя. Ведь "атошники" возвращаются с войны и понимают: ни война эта никому не нужна, ни "герои войны", — написал в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

К слову, не так давно со скандальным заявлением в адрес атошников выступил генерал-майор Петр Никитенко. Он назвал добровольцев "ворами и мародерами, которые трусливо бежали из Иловайска". Начальник Генштаба Виктор Муженко после заявления Никитенко отозвал его из зоны АТО.

По материалам открытых источников интернет