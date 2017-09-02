21 год существования СНБО: смысл, задачи, влияние

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Совету национальной безопасности и обороны Украины исполнился 21 год. В конце августа 1996 года президент Леонид Кучма создал этот орган и организовал его управленческий аппарат.

До создания Совета нацбезопасности и обороны действовал другой орган — Совет обороны страны.

Кстати, в 2014 году парламент расширил полномочия СНБО. Теперь у секретаря Совбеза есть широкие полномочия по организации ставки главнокомандующего в кризисных ситуациях. В целом нынешний Совет нацбезопасности получил больше возможностей для общей координации действий силовиков.

Также Александр Турчинов получил существенные рычаги влияния на кадровую политику СНБО. Он теперь сам разрабатывает положение об аппарате и определяет его структуру. Ранее роль секретаря в этом процессе никак не регулировалась.

Подробнее о работе Совета нацбезопасности и обороны в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки РНБО взагалі важлива структура? Хто там грає першу скрипку? Це секретар РНБО чи голова РНБО, тобто президент?

— По важливості можна, наприклад, порівняти зі значенням Кабміну в сфері господарської, економічної, фінансової діяльності України, де є підборка певних міністрів, які відповідальні за відповідні сектори та галузі української економіки. І вони, як колегіальний орган, працюють, приймають відповідні рішення, які в подальшому виконуються вертикаллю, яка знаходиться нижче за них. Що стосується РНБО, це фактично орган, який робить те саме в секторі безпеки і оборони, в нього входять профільні міністри, відповідальні особи, які працюють в галузі права, генпрокурором. І вони мають повний інструментарій для того, щоб вирішувати безпекові питання будь-якої складності. У 2014 році суттєво розширили повноваження РНБО. Дійсно, рішення РНБО стали обов'язковими до виконання усією виконавчою вертикаллю, як тільки вони введені в дію указом президента України. Раніше вони мали консультативно-організаційний характер. Наразі — є обов'язкові. І тому це доволі суттєво і дієво підвищило як статус, так і функціональність цього органу.

Наскільки розширені повноваження секретаря РНБО?

— Секретар, власне, залишився приблизно при тих самих повноваженнях. Він організує систему роботи РНБО, дає пропозиції щодо порядку денного розгляду питань. Остаточне рішення щодо порядку денного приймаються керівником РНБО — це згідно з Конституцією є президент України. З приводу кадрової політики апарату, то треба робити акцент, що це виключно секретаріат фактично РНБО, а не членство у відповідному консультативно-організаціному органі. Тому що членство визначене Конституцією та законами України. І тут впливу секретаря чи будь-якої іншої особи в даному випадку не передбачається.

Чи були коли-небудь відступи від того, що прописано в законодавстві та в Конституції? Чи запрошували взяти участь в засіданні РНБО людей, участь яких законом не передбачена?

— Закон передбачає запрошення самих різних осіб за згодою, вони можуть бути присутніми, якщо мають доступ до рівня секретності тих питань, які розглядаються на відповідному засіданні.

Наскільки посада секретаря РНБО впливова сьогодні в Україні?

— Треба не плутати політику і функціонал. Щодо функціоналу, він визначений законом і він стосується РНБО в цілому. І функціонал дійсно суттєво підвищується, і вплив, як інституції, суттєво зріс. Що стосується політики, то в даному випадку це не забороняє ані Олександру Турчинову, ані іншим членам РНБО, бути членом політичних партій, входити в їх керівний склад, і відповідно якимось чином впливати на прийняття рішень цих політичних партій. Якщо ті політичні партії мають якусь вагу в Україні або мають відповідні фракції в парламенті, який є вищим політичним органом і законодавчим в Україні, то, безумовно, можна презюмувати, що якщо Олександр Турчинов є впливовою особою в політичній партії НФ, і відповідної фракції, яка працює у ВР, можете презюмувати, що він має відповідний вплив на прийняття рішень.

На вашу думку, чи необхідно щось далі змінювати в самій структурі РНБО?

— На мій погляд, рішення щодо обов'язковості виконання рішень РНБО виконавчою вертикаллю влади України, вони зараз чи не повністю реалізовані на рівні розуміння і обов'язковості таких рішень. Тому я думаю, що змінювати нічого не треба, просто треба виконувати буде закон і Кабміну, й іншим посадовим особам, які працюють у виконавчій вертикалі в контексті розуміння, що те, що прийняте на РНБО, введено в дію указом президента, згідно закону є обов'язковим до виконання і не підлягає обговоренню. Це є колегіальний орган, тому говорити про якусь неузгодженість цих рішень з іншими функціонерами нашої держави не можна.

Читайте также: Донбасс и гарантии Запада, на которых обжегся Янукович

Ранее руководитель ОО "Военно-патриотическое объединение участников АТО "Справедливость" Тарас Костанчук в эфире "ГС" заявил, что бойцы ВСУ абсолютно не мотивированы, украинская армия не понимает, что она делает на Донбассе.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.