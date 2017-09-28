В СНБО сообщили, когда жители Калиновки смогут вернуться домой

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Жители пгт Калиновка Винницкой области, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов, уже могут возвращаться домой, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Михаил Коваль.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

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"Решили, что людей будем возвращать. Сегодня движение будет открыто и люди смогут вернуться домой", — сказал Коваль в комментарии СМИ, находясь на месте происшествия.

Также сообщается, что в течение минувшего дня сотрудники ГСЧС исследовали все улицы в Калиновке и отчитались, что все боеприпасы были собраны. По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 21.00 среды. 27 сентября, были эвакуированы более 30 000 человек.

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В среду вечером начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.