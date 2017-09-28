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    Общество

    В СНБО сообщили, когда жители Калиновки смогут вернуться домой

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (74)

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    В течение минувшего дня сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям исследовали все улицы в Калиновке и отчитались, что все боеприпасы были собраны.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина.  Жители пгт Калиновка Винницкой области, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов, уже могут возвращаться домой, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Михаил Коваль.

    Взрывы на складе боеприпасов в Калиновке. Виде из Винницы
    Facebook Eugene Stepanenko
    Огненное зарево над Винницей. Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия". 

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    "Решили, что людей будем возвращать. Сегодня движение будет открыто и люди смогут вернуться домой", — сказал Коваль в комментарии СМИ, находясь на месте происшествия.

    Также сообщается, что в течение минувшего дня сотрудники ГСЧС исследовали все улицы в Калиновке и отчитались, что все боеприпасы были собраны. По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 21.00 среды. 27 сентября, были эвакуированы более 30 000 человек. 

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    В среду вечером начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.

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    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
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