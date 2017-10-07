Власти Киева запретили школам собирать деньги с родителей

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация запретила школам собирать наличные деньги в фонд класса.

Об этом говорится в приказе №930 от 3 октября 2017 года директора департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елены Фиданян.

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К тому же власти обязали столичные школы публиковать на своих сайтах отчеты о финансировании.

"Категорически запрещается сбор наличных денежных средств участниками образовательного процесса и работниками заведений образования города Киева на территории учебных заведений", — говорится в распоряжении.

Напомним, ранее во Львове запретили школам брать деньги с родителей наличными средствами.