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    Киев

    Власти Киева запретили школам собирать деньги с родителей

    (обновлено: )104
    В распоряжении КГГА отмечается, что "запрещается сбор наличных денежных средств участниками образовательного процесса и работниками заведений образования города Киева на территории учебных заведений".
    Учитель и ученики
    Facebook Виталия Кличко

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация запретила школам собирать наличные деньги в фонд класса.

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    Об этом говорится в приказе №930 от 3 октября 2017 года директора департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елены Фиданян.

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    К тому же власти обязали столичные школы публиковать на своих сайтах отчеты о финансировании.

    "Категорически запрещается сбор наличных денежных средств участниками образовательного процесса и работниками заведений образования города Киева на территории учебных заведений", — говорится в распоряжении.

    Напомним, ранее во Львове запретили школам брать деньги с родителей наличными средствами.

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