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    Общество

    Во Львове школам запретили собирать деньги с родителей "наличкой"

    (обновлено: )56
    Родители во Львове могут перечислять средства на специальные счета под целевое использование и строгую отчетность.
    Школа
    RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Во Львове запретили школам брать деньги с родителей наличными средствами.

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    Начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик подписала соответствующий приказ, сообщает Форпост.

    "Работникам учебных заведений, а также родительским комитетам и участникам учебно-воспитательного процесса категорически запрещено собирать наличные средства с родителей учеников и воспитанников учебных заведений", — отмечается в документе.

    Персональную ответственность за совершение противоправных действий по сбору средств в управлении образования положили на руководителей учебных заведений.

    "Но это не значит, что родителям запрещается помогать учебным заведениям, наоборот, помогать можно и нужно, но добровольно, законно и прозрачно. Каждое заведение имеет спецсчет, на который можно перевести добровольное пожертвование. Деньги на счету — деньги целевого использования и строгой отчетности и достаточно в назначении платежа указать на что, какому классу или на какую потребность вы переводите деньги и они четко попадут по назначению. Этот приказ позволит перевести благотворительность в законное русло", — заявила председатель Родительского Совета Львовщины Елена Пономарева.

    Ранее министр образования Лилия Грининевич заявила, что власти не намерены закрывать школы с обучением на языках национальных меньшинств в связи с принятием закона "Об образовании".

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