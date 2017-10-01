Школьные поборы отменили? Не спешите ликовать - они неискоренимы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Управление образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета категорически запретило сбор наличных средств с родителей работниками учебных заведений, а также представителями родительских комитетов и участниками учебно-воспитательного процесса для решения финансовых вопросов, связанных с улучшением материально-технического обеспечения, проведения ремонтных работ, празднования юбилеев, праздничных дат и тому подобное.

Очередное очковтирательство

Однако стоит напомнить, что украинским педагогам уже давно запрещено брать деньги с родителей, именно поэтому средства на нужды класса и школы собирают родительские комитеты, а не учителя. Схема для взимания поборов продумана безупречно, что дает чиновникам утверждать: какие поборы? Мы тут не причем! Благотворительные взносы инициируют сами родители!

Хотя чаще всего выбор между помогать и не помогать школе, детскому садику даже не ставится.

Именно поэтому довольно забавно выглядит категорический запрет собирать деньги родительским комитетам, поскольку управление образования просто не имеет полномочий для его обеспечения — это всего лишь очередное «очковтирательство», поскольку родительские комитеты не подконтрольны системе образования.

Что касается строгого напоминания о противоправности подобных действий, то любой сбор средств, кроме как на счета благотворительных фондов школ, и так имеет признаки коррупции и уже является противоправным. Но несмотря на это, поборы в школах процветают.

Но если не рассматривать поборы на празднования и подарки, которые справедливо возмущают большинство, то на все остальное родители вынуждены сбрасываться, чтобы обеспечить своим детям пристойные условия пребывания в стенах учебного заведения. Утепление фасадов, замена окон, ремонт в классах, покупка новой мебели — практически полностью ложиться на плечи родителей. При этом чиновники со строгими лицами рекомендуют основным строго тщательно следить, как именно расходуются деньги благотворительных фондов.

Хочешь учиться — плати

Поборы в школах начинаются еще до того, как дети впервые переступили порог школы. "Что вы можете сделать для школы?", или "Чтобы поступить в нашу школу, вам нужно внести энную сумму в благотворительный фонд", либо "Вот реквизиты нашего благотворительного фонда, заплатите, сколько можете" скажут вам уже во время приема документов. Вступительный взнос в школу в больших городах стартует от 2000 гривен.

Затем на родительском собрании руководство школы объясняет, что деньги нужны кровь из носу, потому что школа, если не разваливается, то трещит по швам, а денег государство не выделяет. После этого родительский комитет собирает деньги в так называемые "фонды класса" и "фонды школы". В "фонд класса" собирают наличные и тратят деньги их на моющие средства, парты, стулья, доски, телевизор, компьютер, окна, двери, и так далее.

В "фонд школы" зачастую деньги перечисляются на благотворительный фонд, и расходуются они на глобальные нужды: ремонт крыши, полов в коридорах, ремонт стен, сантехники, столовой, полов в коридорах.

Но самое дорогое — это выпускной: столы и цветы — учителям, организация праздника и празднование самого выпускного — родителям приходится раскошеливаться и выкладывать 7-10 тысяч гривен. Многие родители, чтобы нагрузка не была огромной, начинают сдавать деньги на выпускной еще с первого сентября.

За годы независимости все давно уже привыкли, что хоть государство и декларирует бесплатное среднее образование, на деле за устройство и обучение ребенка в школе родителям приходится выкладывать немалые суммы. Естественно, что большинство родителей несет деньги добровольно.

"Где деньги, Зин?"

Родительские комитеты давно уже поднаторели в сборе денег и ухитряются добывать их не только из тех, кто просто не хочет платить, но и из тех, кто не может этого делать из-за откровенной бедности. В ход идут и угрозы, и давление на детей. Поэтому немало родителей сдают деньги не из чистой филантропии, а боязни, что к их ребенку будут плохо относиться.

Опасения справедливые — примерами предвзятого отношения и даже реального запугивания пестрит интернет.

"С нас ежемесячно собирали 50 гривен на нужды класса и 30 — на нужды школы. Все — наличными. "Классные деньги" были в распоряжении родительского комитета класса, а "школьные" они собирали и передавали в руки директору школы.

При этом мы отдельно сдавали на замену окон, ремонт класса, на покупку штор в актовый зал школы, на застолья учителям на все праздники. И это начальные классы, когда не приходится сдавать на компьютеры и подарки нужно делать только одному учителю! При этом школа — самая обычная, не гимназия, не лицей. Несмотря на такие мощные поборы, весьма задрипанная и обшарпанная, куда идут деньги — мне не понятно. Начнешь спрашивать — мамашки из родительского комитета заклюют", — рассказала нам киевлянка Антонина, ребенок которой до недавнего времени учился в одной из киевских школ.

Антонина вынуждена была перевести дочь в другую школу, пусть и дальше от дома. Но это не означает, что деньги ей больше сдавать не придется. В новой школе киевлянку приятно удивило то, что все взносы делаются в благотворительный фонд через банк, а родители получают полноценную информацию, сколько именно денег было собрано и на что именно они потрачены.

"И чудо: суммы сходятся!", — приятно удивлена Антонина.

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Но, как правило, родители жалуются, что на школьных сайтах есть разделы с отчетами о расходах, но нигде не указано, какую именно сумму удалось собрать. Когда же у администрации школ интересуются этими вопросами, на ребенка начинают оказывать психологическое давление.

Несомненно, школьные поборы — это зло. Ведь разрешив благотворительные фонды, власть переложила на плечи родителей свои обязанности. Поэтому не стоит надеяться, что поборы будут действительно отменять или запрещать, не обольщайтесь.