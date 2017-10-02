Как школе обойтись без поборов с родителей - опыт Львова

РИА Новости Украина

Начальник управления образования Львовского горсовета Зоряна Довганик подписала приказ, которым запретила собирать в учебных заведениях города деньги с родителей. Такие документы издаются ежегодно в начале учебного года, чтобы напомнить руководителям и ознакомить с ним родителей начальной школы. Любые взносы допускаются только на официальные счета школ и только по доброй воле родителей, пишет "Поступ".

Приказ, который был подписан 26 сентября, опубликовала в сети Facebook председатель Родительского совета Львовщины Елена Пономарева. В нем говорится, что учителям, представителям родительских комитетов запрещается сбор наличных для проведения ремонтов, и проведения праздников в учебных заведениях. Персональную ответственность за это будут нести руководители заведений.

Однако директорам школ тем же приказом рекомендуется "подчеркнуть исключительно добровольное волеизъявление родителей в предоставлении материальной помощи учебным заведениям в виде каких-либо благотворительных взносов". Эти взносы следует перечислять на регистрационные счета с оформлением документации и бухгалтерским учетом.

Украинское фото Питание в школе

"Мы выдаем этот приказ ежегодно, для того чтобы, во-первых, обновить информацию, добавить что-то. Во-вторых, в этом году мы получили много жалоб, что родительские комитеты были инициаторами сбора средств, поэтому мы внесли изменения в приказ и запретили любой наличный оборот средств в учебных заведениях. Отныне сбор средств только благотворительный и только на спецсчета школ", — рассказала ZAXID.NET начальник управления образования.

По словам Зоряны Довганик, в управлении образования понимают, что не могут нести ответственность за всех родителей и учителей, но они предоставляют инструмент родителям, на которых оказывают давление для сдачи денег.

И.о. заместителя начальника управления образования по финансово-экономическим вопросам Наталья Федай уточнила, что такие приказы выдаются ежегодно с 2013 года. Однако в этом году, по ее словам, увеличилось количество жалоб родителей о вымогательстве денег представителями родительских комитетов на оборудование, ремонт или на подарки. Поэтому благотворительность в школах разрешается исключительно добровольная, официальная и по мере возможностей. Об использовании средств школой отчитаются.

По словам Натальи Федай, в прошлом году за нарушение требований такого приказа девяти руководителям учебных заведений объявили выговоры.

Украинское фото Школьник с букварем у доски

От себя добавим. Очевидно, что поборы в школах на подарки требуется искоренить. Но вместе с тем, если говорить о средствах на неотложные нужды: ремонт, оборудование, книги, канцтовары и др., то если рассчитывать на помощь государства, детям в таком случае будет очень трудно. И то, что средства нельзя передавать наличными, а вносить на спецсчета, только усложнит ситуацию. Ведь наша бюрократическая система — притча во языцех.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Школьники на улицах Киева

Читайте также: Смотреть счета и плакать. Что ждет украинцев в октябре

То же самое касается и садиков. Приведу пример — на обустройство заведения, куда пошел мой сын, государство в этом году выделило 8 тыс. грн. Между тем только на ремонт одного помещения младшей группы была необходима сумма вдвое больше. А еще шторы, полотенца, моющие средства, канцелярские принадлежности. Это при том, что в этом саду 1 ясельная группа, 1 логопедическая и по 2 младших, средних и старших. Как тогда обходиться без "поборов" с родителей? Тем более, если они вкладывают деньги добровольно и всеми финансами занимается не директор и воспитатели, а родительский комитет.