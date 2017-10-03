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    Общество

    В Краматорске школьники остались без украинских учебников

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (153)

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    По информации нардепа Дмитрия Тымчука, дети в Краматорске вынуждены обходиться распечатками вместо того, чтобы заниматься по украинским учебникам.
    Школьник с букварем у доски
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Краматорске выявлена острая нехватка учебников на украинском языке, сообщает нардеп Дмитрий Тымчук в Facebook.

    "С 2015 г. в городе Краматорске (Донецкая область) начался рост численности учащихся начальной школы с украинским языком обучения. В русскоязычных школах открывались новые классы с украинским языком обучения, в существовавших классах увеличивался набор. Как следствие – возросли потребности в обеспечении учебниками на украинском языке", — пишет Тымчук.

    По словам нардепа, уже второй год дети в начальных классах Краматорска вынуждены учиться практически без книг. На октябрь 2017 года в школах города не хватает от 330 до 460 экземпляров учебников для 1-4 класса по разным предметам.

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    "Знаете, что самое обидное? Что у города есть деньги на покупку этих учебников. А у издательств эти учебники есть в наличии. Но городские чиновники и издатели, в частности – издательство "Освіта-Центр+" — по-разному воспринимают требования законодательства о госзакупках! И не могут прийти к единому мнению, какой комплект документов, которые должен подать издатель, является достаточным для проведения у него закупки", — пояснил Тымчук.

    Дети вынуждены обходиться распечатками вместо того, чтобы заниматься по учебникам. Тымчук обратился в связи со сложившейся ситуацией к министру образования Лилии Гриневич, чтобы провести соответствующую проверку.

    Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября. 

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