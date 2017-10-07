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    Несогласованные акции в Москве и Петербурге собрали 2500 человек

    (обновлено: )11
    Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге
    Участники несанкционированной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
    Участники несанкционированной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве
    Участники несанкционированной акции протеста идут по Тверской улице в Москве
    Сотрудники правоохранительных органов и фотографы на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции, 7 октября 2017
    Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве, 7 октября 2017
    Участники во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве, 7 октября 2017
    Участники несанкционированной акции протеста идут по улице Малая Дмитровка в Москве, 7 октября 2017
    Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве
    Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге
    Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники несанкционированной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
    Участники несанкционированной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники несанкционированной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге
    Участники несанкционированной акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники несанкционированной акции протеста идут по Тверской улице в Москве
    Участники несанкционированной акции протеста идут по Тверской улице в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сотрудники правоохранительных органов и фотографы на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции, 7 октября 2017
    Сотрудники правоохранительных органов и фотографы на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции, 7 октября 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве, 7 октября 2017
    Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве, 7 октября 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве, 7 октября 2017
    Участники во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве, 7 октября 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники несанкционированной акции протеста идут по улице Малая Дмитровка в Москве, 7 октября 2017
    Участники несанкционированной акции протеста идут по улице Малая Дмитровка в Москве, 7 октября 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
    Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.

    Порядка 1,8 тысячи человек участвовали в несогласованной акции в Петербурге, в отделы полиции за выход на проезжую часть были доставлены 38 участников акции, после устного предупреждения всех их отпустили, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ.

    По данным ведомства, в 18.20 на Марсовом поле на несанкционированном мероприятии собралась группа граждан порядка тысячи человек. "Вскоре они начали движение в сторону Литейного проспекта. По данным полиции и представителей СМИ, количество шествующих увеличилось до 1800 человек", — сообщили в управлении.

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    Около 19.30 на Литейном проспекте часть шествующих граждан в нарушении закона вышла на проезжую часть, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников полиции по громкой связи.

    "За выход на проезжую часть 38 человек были доставлены в отделы полиции. Всем доставленным было вынесено устное предупреждение, после чего они были отпущены. В 20.10 было отпущено 20 человек, к 20.30 отпустили всех остальных", — заявили в ведомстве.

    Несогласованная акция прошла днем в субботу и в Москве. Участники собрались примерно в 14.00 у памятника Пушкину, затем через некоторое время колонной прошли по тротуару по Тверской улице до здания Государственной Думы и обратно. В районе метро Охотный ряд участники акции разделились — часть на некоторое время осталась у здания Думы, остальные вернулись на Пушкинскую площадь. По ходу движения к собравшимся через громкоговорители обращались сотрудники полиции, призывая участников несанкционированной акции разойтись.

    Как сообщали ранее в пресс-службе ГУМВД по Москве, в акции приняли участие около 700 человек (если считать с представителями СМИ).

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