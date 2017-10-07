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    В центре Москвы собрались сотни протестующих

    (обновлено: )48114
    В пресс-службе московской полиции сообщили, что в несогласованной акции принимают участие около 700 человек, включая представителей СМИ. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка.
    Участники несанкционированной акции протеста идут по улице Малая Дмитровка в Москве, 7 октября 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Около 700 человек, включая представителей СМИ, находятся на несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по столице.

    "В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей средств массовой информации. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — говорится в сообщении.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Участники во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве, 7 октября 2017

    Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в районе 14.00 участники несанкционированной акции собрались у памятника Пушкину. Через некоторое время прозвучало предложение двинуться "гулять", и собравшиеся пошли по тротуару по Тверской улице в направлении Манежной площади.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сотрудники правоохранительных органов и фотографы на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции, 7 октября 2017

    Один человек был задержан полицией после того, как развернул плакат.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве, 7 октября 2017

    Накануне вечером были эвакуированы, в частности, торговые центры "Тройка" на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, "Охотный ряд" и многие другие объекты.

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