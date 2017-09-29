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    В центре Москвы напали на редакцию издания "Лента.ру"

    (обновлено: )1810
    Как сообщается, злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены здания, в котором находится редакция "Ленты.ру", нацистской символикой.
    Нападение на редакцию российского интернет-издания Лента.ру
    lenta.ru

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Москве в ночь на пятницу, 29 сентября, совершили нападение на здание, в котором расположена редакция интернет-издания "Лента.ру".

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    "Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой", — говорится в сообщении издания.

    lenta.ru
    Нападение на редакцию российского интернет-издания "Лента.ру"

    Отмечается, что нападавшие скрылись с места происшествия. 

    Напомним, в конце июля было совершено нападение на дом российской журналистки Юлии Латыниной.

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