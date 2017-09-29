В центре Москвы напали на редакцию издания "Лента.ру"

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Москве в ночь на пятницу, 29 сентября, совершили нападение на здание, в котором расположена редакция интернет-издания "Лента.ру".

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"Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой", — говорится в сообщении издания.

lenta.ru Нападение на редакцию российского интернет-издания "Лента.ру"

Отмечается, что нападавшие скрылись с места происшествия.

Напомним, в конце июля было совершено нападение на дом российской журналистки Юлии Латыниной.