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    Россия

    Более 50 человек задержаны после стычки гастарбайтеров в Москве

    (обновлено: )24010
    Сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров возле торгового центра "Москва" в российской столице. В настоящее время все задержанные проверяются по базам миграционного учета.
    Массовая драка в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Полиция доставила в отделение более 50 человек после конфликта у торгового центра "Москва" в среду вечером, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров возле торгового центра "Москва" в российской столице. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.

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    "В отделения полиции доставлены более 50 человек", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, в настоящее время они проверяются по базам миграционного учета.

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