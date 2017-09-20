Более 50 человек задержаны после стычки гастарбайтеров в Москве

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Полиция доставила в отделение более 50 человек после конфликта у торгового центра "Москва" в среду вечером, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров возле торгового центра "Москва" в российской столице. В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта на Тихорецком бульваре возле торгового центра.

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"В отделения полиции доставлены более 50 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время они проверяются по базам миграционного учета.