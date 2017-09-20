наверх
20.09.201712:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Ситуация напряженная". Возле одесской мэрии начались потасовки

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (57)

    (обновлено: )79643
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    timer-odessa.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Думская.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Думская.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Думская.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Думская.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Думская.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Думская.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Максим Войтенко / odessamedia.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Максим Войтенко / odessamedia.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Максим Войтенко / odessamedia.net
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Думская.net

    Рекомендуем

    Одесская мэрия готовится к сессии и пикетуВ ожидании штурма. Под Одесскую мэрию стянули сотни правоохранителей10:33 20.09.2017
    Последствия мощного землетрясения в МексикеСмертельное и разрушительное землетрясение в Мексике06:47 20.09.2017
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттлБараку Обаме устроили фотошоп-баттл22:58 19.09.2017
    Новые граффити Бэнкси в ЛондонеЛегендарный Бэнкси взбудоражил Лондон двумя новыми граффити21:45 19.09.2017
    Соленые озера в провинции ШаньсиСоленые озера в Китае окрасились в фантастические цвета18:40 19.09.2017
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в КиевеФотоитоги 19 сентября: Саакашвили в Киеве, Порошенко в США, пожары в Черкасской области17:49 19.09.2017
    Plus-size модель в образе Ким Кардашьян: пикантные фото16:15 19.09.2017
    Молодая украинская спортсменка показала соблазнительные фото14:50 19.09.2017
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в КиевеНеожиданное возвращение: Саакашвили дает брифинг в Киеве14:10 19.09.2017
    Все фотоленты

    Возле здания горсовета Одессы начались столкновения между правоохранителями и участниками митинга за отставку мэра Геннадия Труханова в связи с пожаром в детском лагере, заявил советник главы областной полиции Руслан Форосяк.

    Одесская мэрия готовится к сессии и пикету
    Думская.net
    В ожидании штурма. Под Одесскую мэрию стянули сотни правоохранителей

    "Ситуация напряженная. Произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Они прибегли к хулиганским действиям. У некоторых из них есть пиротехника, некоторые настроены агрессивно… Некоторые участники применяют файеры и серьезную пиротехнику", — заявил Форостяк в среду в эфире телеканала "112 Украина".

    По его словам, правоохранители предпринимают все необходимые действия для обеспечения общественного порядка.

    По данным местных СМИ, в митинге принимают участие около 500 человек. Они выступают за отставку мэра Труханова в связи с трагедией в детском лагере. Как сообщает издание, протестующие пытаются прорваться в здание горсовета.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

    Ссылки по теме:
    Теги: