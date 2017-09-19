Дело 2 мая в Одессе: суд оправдал сторонников "антимайдана"

РИА Новости Украина

Ильичевский суд Одесской области признал сторонников "антимайдана" невиновными по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе. Пять бывших фигурантов дела постановили освободить из-под стражи в зале суда, однако сразу после оглашения оправдательного приговора двух из них задержали вновь по новому обвинению — в посягательстве на территориальную целостность Украины.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов "антимайдана", которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля, пишут РИА Новости Украина.

После событий на Майдане в Киеве активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Думская.net Националисты штурмуют суд в Одесской области

Оправдали

По данным местного издания "Думская", оправдательный приговор коллегия судей под председательством Филиппа Журавля зачитывала несколько часов. В частности, суд констатировал, что убедительных доказательств вины прокуратура не представила.

Следствие, по мнению суда, было проведено некачественно. Например, Греческую площадь и торговый центр "Афины" осмотрели только через две недели после трагедии, а из сотен находившихся на месте событий полицейских допросили лишь одного.

Коллегия отказалась принимать во внимание показания главного свидетеля обвинения Александра Посьмиченко из-за неустранимых противоречий. Также не были приняты предъявленные прокурорами фото- и видеоматериалы, поскольку они являются копиями, а не оригиналами. Вместо этого, как пишет издание, были приобщены фотографии свидетеля стороны защиты Александра Лесика.

"Также признаны недопустимыми доказательствами протоколы опознания фигурантов свидетелем Посьмиченко. Во-первых, он опознавал их по фотографиям, а не вживую, что является нарушением. Кроме того, для опознания, кроме фото обвиняемых, прилагались фото известных голливудских актеров и футболиста Дэвида Бекхэма — суд считает, что это сделали специально, чтобы Посьмиченко было легче "узнать" того же (Сергея) Долженкова", — пишет "Думская".

"Обвинение не смогло опровергнуть заявление защиты о том, что подсудимые просто помогали милиционерам охранять порядок", — цитирует издание приговор.

При этом суд считает, что обвинение было политически ангажировано: на скамье подсудимых были только сторонники "антимайдана", при том, что большинство погибших и пострадавших — их соратники. Единственный обвиняемый со стороны "евромайдана" — Сергей Ходияк.

Прокуратура уже заявила о намерении обжаловать оправдательный приговор. Ранее сторона обвинения требовала от восьми до 15 лет лишения свободы для обвиняемых по этому делу.

"Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда… и уже готовит апелляционную жалобу", — написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Думская.net Националисты штурмуют суд в Одесской области

Новое задержание

Через несколько минут после оглашения приговора двух оправданных по делу задержали и отправили в СИЗО по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В частности, были задержаны Сергей Долженков и россиянин Евгений Мефедов. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения. По данным защиты, в ближайшие дни суд изберет им меру пресечения.

По данным украинских СМИ, новое уголовное дело против Долженкова и Мефедова касается марта 2014 года, когда "Одесская дружина" организовала автопробег Одесса — Николаев, во время которого участники использовали государственный флаг Российской Федерации, якобы призывали к неподчинению властям и непризнанию суверенитета Украины над Одесской областью.

Реакция на приговор

Как заявил адвокат одного из обвиняемых Валентин Рыбин, Ильичевский суд вынес справедливый приговор, оправдав проходивших по делу о трагедии 2 мая в Одессе сторонников "антимайдана".

"Это, наверное, единственный случай сейчас, не побоялись ни давления со стороны радикалов, ни давления со стороны действующей власти и вынесли действительно справедливый приговор", — сказал Рыбин РИА Новости.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик считает, что суд доказал свою самостоятельность в деле о событиях 2 мая в Одессе.

"Я пару дней назад написал, что суда у нас нет. Оказывается, есть. Фантастика. Реальный акт гражданского мужества со стороны судей", — написал Скорик на своей странице в Facebook.

При этом депутат назвал "полным беспределом" повторное задержание двух фигурантов дела.

Думская.net Националисты штурмуют суд в Одесской области

После оглашения приговора произошли потасовки у здания Ильичевского суда. В частности, не согласные с приговором радикалы пытались не допустить выхода из здания суда оправданных активистов "антимайдана". Они несколько раз пытались штурмовать оцепление силовиков, которые охраняли здание суда, однако правоохранителям все же удалось вывести оправданных и их родственников. О пострадавших не сообщалось.

Долгий процесс

Слушание уголовного дела по одесской трагедии в части событий на Греческой площади продолжалось с ноября 2014 года. В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. По информации Генпрокуратуры Украины, в суд были направлены три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривался судом.

Среди подозреваемых 23 человека, еще 13 объявлены в розыск. В уголовном деле фигурируют граждане Украины, России и Белоруссии. Адвокаты подозреваемых ранее заявляли о некомпетентности следствия и фактически заказном характере обвинения, составленного, по их мнению, на основе показаний неблагонадежного лица.

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Расследование главного эпизода о событиях у Дома профсоюзов еще не завершено. Дело против областной милиции тормозится тем, что главный подозреваемый — бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи — скрывается. По заявлениям Киева, он находится в Приднестровье, но власти непризнанной республики это отрицают. Дело против пожарных, которые, по версии следствия, несвоевременно выехали на вызов и не предоставили необходимых средств для спасения людей, также не доведено до конца.