В Москве простится с оперным певцом Зурабом Соткилавой

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Прощание с оперным певцом Зурабом Соткилавой пройдет в Большом театре в среду, сообщил РИА Новости солист ГАБТ, друг покойного Бадри Майсурадзе.

Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

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"В среду в Большом состоится гражданская панихида, а вечером гроб с телом будет отправлен в Грузию, где состоятся похороны Зураба Лаврентьевича. Перед этим в субботу же состоится гражданская панихида в Театре оперы и балета имени Палиашвили (в Тбилиси)", — сказал он.

Зураб Соткилава был не только выдающимся оперным певцом: в юности он показывал блестящие результаты в футболе. Сперва он выступал в составе сухумского, а потом и тбилисского "Динамо". Он был вынужден остановить тренировки из-за серьезной травмы, но любовь к этому виду спорта сохранял на протяжении всей своей жизни.