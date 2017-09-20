наверх
20.09.201706:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Москве простится с оперным певцом Зурабом Соткилавой

    9
    Выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.
    Оперный певец Зураб Соткилава
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Прощание с оперным певцом Зурабом Соткилавой пройдет в Большом театре в среду, сообщил РИА Новости солист ГАБТ, друг покойного Бадри Майсурадзе.

    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с Алексеем Баталовым в Москве

    Народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Соткилава скончался в понедельник в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

    Смотрите также: Веру Глаголеву похоронили в Москве

    "В среду в Большом состоится гражданская панихида, а вечером гроб с телом будет отправлен в Грузию, где состоятся похороны Зураба Лаврентьевича. Перед этим в субботу же состоится гражданская панихида в Театре оперы и балета имени Палиашвили (в Тбилиси)", — сказал он.

    Зураб Соткилава был не только выдающимся оперным певцом: в юности он показывал блестящие результаты в футболе. Сперва он выступал в составе сухумского, а потом и тбилисского "Динамо". Он был вынужден остановить тренировки из-за серьезной травмы, но любовь к этому виду спорта сохранял на протяжении всей своей жизни. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Уникальная колокольня рухнула в Мексике при землетрясении
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?