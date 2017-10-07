Масштабная эвакуация произошла в Москве из-за анонимных "минирований"

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Около 84 тысяч человек были эвакуированы в Москве после звонков о взрывных устройствах в пятницу, 6 октября, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах города.

"По данным на 22.20(совпадает с киевским), эвакуированы были около 84 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам.

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В пятницу, в частности, были эвакуированы торговые центры "Тройка" на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, "Охотный ряд", "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы в Москве. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России несколько недель. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.