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    Россия

    Масштабная эвакуация произошла в Москве из-за анонимных "минирований"

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    Накануне вечером были эвакуированы, в частности, торговые центры "Тройка" на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, "Охотный ряд" и многие другие объекты.
    Полицейский на улице Москвы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Около 84 тысяч человек были эвакуированы в Москве после звонков о взрывных устройствах в пятницу, 6 октября, сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах города.

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    "По данным на 22.20(совпадает с киевским), эвакуированы были около 84 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

    Ранее источник сообщил, что московская полиция за сутки проверила 85 объектов после звонков о минировании, всего звонки прошли по 130 объектам.

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    В пятницу, в частности, были эвакуированы торговые центры "Тройка" на пересечении улицы Верхняя Красносельская и Третьего транспортного кольца в центре Москвы, "Охотный ряд", "Атриум" и ТЦ МЕГА "Белая дача" в Подмосковье, Белорусский, Курский и Ярославский вокзалы в Москве. Также после анонимных звонков об угрозе взрыва были эвакуированы здания органов власти и школ в трех округах Москвы.

    Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России несколько недель. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. 

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