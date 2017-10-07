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    Фотоленты

    Путину - 65: кадры из жизни российского президента

    (обновлено: )14
    Президент РФ Владимир Путин
    Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
    Саммит лидеров БРИКС 5 сентября 2017 года
    Лукашенко во время братской встречи в Москве
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    Президент РФ В. Путин встретился с американским актером С. Сигалом. Архивное фото
    Интервью президента РФ В. Путина телекомпании Ниппон и газете Иомиури
    Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Барак Обама во время встречи в Ханчжоу
    Владимир Путин с российскими военными во время его пребывания в Чечне в декабре 1999 года
    Владимир Путин голосует на избирательном участке. Выборы в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 года
    Владимир Путин в 90-х
    Президент России Владимир Путин на Красной площади в День Победы 9 мая 2000 года
    Президент РФ Владимир Путин
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
    5 октября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время российско-саудовских переговоров.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
    18 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств-участников "Группы двадцати" G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Саммит лидеров БРИКС 5 сентября 2017 года
    5 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом совместного фотографирования лидеров БРИКС и глав приглашенных государств. Слева - президент Бразилии Мишел Темер, справа налево - президент Гвинеи Альфа Конде и председатель КНР Си Цзиньпин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лукашенко во время братской встречи в Москве
    Sputnik Сергей Гунеевl
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
    20 августа 2017. Президент РФ Владимир Путин знакомится с тематическими выставками творческих групп во время посещения ежегодного Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" на Байкальской косе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ РФ
    30 июля 2017. Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга перед началом Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    Мужчина смотрит трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным" в одном из магазинов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Президент РФ В. Путин встретился с американским актером С. Сигалом. Архивное фото
    25 ноября 2016. Президент РФ Владимир Путин и американский актёр Стивен Сигал (справа) во время встречи в Кремле.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Интервью президента РФ В. Путина телекомпании Ниппон и газете Иомиури
    13 декабря 2016. Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" в преддверии официального визита в Японию.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Барак Обама во время встречи в Ханчжоу
    5 сентября 2016. Президент РФ Владимир Путин (слева) и президент США Барак Обама во время встречи в Ханчжоу.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Путин с российскими военными во время его пребывания в Чечне в декабре 1999 года
    Владимир Путин с российскими военными во время его пребывания в Чечне в декабре 1999 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Путин голосует на избирательном участке. Выборы в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 года
    Владимир Путин голосует на избирательном участке. Выборы в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Путин в 90-х
    Репродукция с фотографии ориентировочно 1990-1991 гг. Владимир Путин в Ленинграде. Репродукция 2001 года из архива Бесика Пипии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент России Владимир Путин на Красной площади в День Победы 9 мая 2000 года
    Президент России Владимир Путин на Красной площади в День Победы 9 мая 2000 года.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Президент РФ Владимир Путин

    Президент России Владимир Путин отмечает в субботу 65-летие.

    Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

    В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).

    По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР.

    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ленинградскую область
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    "Терминатор" и боевики. Путин проинспектировал учения "Запад-2017"

    С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем – советник председателя Ленинградского городского совета.

    С июня 1991 года – председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно – с 1994 года – первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.

    С августа 1996 года – заместитель управляющего делами президента Российской Федерации.

    С марта 1997 года – заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник главного контрольного управления президента Российской Федерации.

    С мая 1998 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

    В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно – с марта 1999 года – секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.

    С августа 1999 года – председатель правительства Российской Федерации.

    Смотрите также: "Терминатор" и боевики. Путин проинспектировал учения "Запад-2017"

    С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности президента Российской Федерации.

    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как немецкое издание Focus оскорбило Путина: аргументы сторон

    26 марта 2000 года избран президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2000 года.

    14 марта 2004 года избран президентом Российской Федерации на второй срок.

    C 8 мая 2008 года – председатель правительства Российской Федерации.

    4 марта 2012 года избран президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2012 года.

    Кандидат экономических наук.

    У Владимира Путина две дочери: Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения).

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