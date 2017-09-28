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    Янукович в письме к Путину не призывал к войне - суд

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (676)

    (обновлено: )23940
    По словам председательствующего судьи Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко, призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича отсутствуют.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в высказываниях бывшего президента Виктора Януковича.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Соответствующее заключение экспертизы огласил в ходе заседания в четверг председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, передают "Украинские новости".

    "Призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича и в письме (к президенту России Владимиру Путину) от 1.03.2014… отсутствуют", — сказал судья.

    Экспертиза также не установила в высказываниях экс-президента прямых призывов к агрессивной войне.

    В то же время эксперты отметили, что в контексте сложившейся ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что власти по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. 

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