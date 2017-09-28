Янукович в письме к Путину не призывал к войне - суд

КИЕВ, 28 сен – РИА Новости Украина. Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в высказываниях бывшего президента Виктора Януковича.

Соответствующее заключение экспертизы огласил в ходе заседания в четверг председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, передают "Украинские новости".

"Призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича и в письме (к президенту России Владимиру Путину) от 1.03.2014… отсутствуют", — сказал судья.

Экспертиза также не установила в высказываниях экс-президента прямых призывов к агрессивной войне.

В то же время эксперты отметили, что в контексте сложившейся ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что власти по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению.