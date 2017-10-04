Путин рассказал анекдот про израильского солдата

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин из-за повышенного к нему внимания рассказав анекдот о солдате израильской армии.

В ходе пленарного заседания в рамках российской энергонедели модератор дискуссии спросил Путина о "наследии как президента России", российской экономике, к примеру. Ведущий не успел тщательно сформулировать и закончить свой вопрос, а Путин перебил его.

"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомёт и буду защищаться. Молодец, а если самолёты летят, и танки идут, и ещё террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии? И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?" – сказал Путин.

Ведущий пообещал, что "через момент и к другим будет обращаться".

Ранее Владимир Путин рассказал, что при выборе одежды старается "не заморачиваться", предпочитает одеваться удобно, но элегантно, а вот женскую одежду считает искусством.