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    Путин посетил джазовый фестиваль в Коктебеле

    (обновлено: )1110
    Владимир Путин вечером в воскресенье приехал на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму. Перед началом исполнения очередной композиции публике представили нового гостя как большого любителя музыки, но, "прежде всего, президента России".
    (1:15 / 8.35Mb / просмотров видео: 7342)
    РИА Новости

    Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил устроителей фестиваля, отметив, что за 15 лет его существования на нем выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

    "Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — отметил Путин. Затем президент РФ спустился в зал послушать выступления музыкантов.

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    Среди композиций, исполненных в присутствии Путина, были импровизации на темы песен "Московские окна" и "Blueberry Hill" — первую глава государства недавно наиграл на рояле, когда был в Пекине в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, а вторую как-то сам спел на благотворительном концерте.

    Напомним, Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

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