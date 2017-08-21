Путин посетил джазовый фестиваль в Коктебеле

Президент поприветствовал собравшихся и поблагодарил устроителей фестиваля, отметив, что за 15 лет его существования на нем выступило порядка полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
"Музыка — такой язык, который не требует перевода и объединяет людей", — отметил Путин. Затем президент РФ спустился в зал послушать выступления музыкантов.
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Среди композиций, исполненных в присутствии Путина, были импровизации на темы песен "Московские окна" и "Blueberry Hill" — первую глава государства недавно наиграл на рояле, когда был в Пекине в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина, а вторую как-то сам спел на благотворительном концерте.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.