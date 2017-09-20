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    Лукашенко объяснил, почему наблюдал за учениями отдельно от Путина

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (48)

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    Александр Лукашенко отметил, что крупные учения проходили в Ленинградской и Калининградской областях, президент России проконтролировал и наблюдал за учениями на севере, а президент Белоруссии в центре.
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о раздельном наблюдении за совместными военными учениями "Запад-2017" из-за их масштабности.

    Лукашенко на учениях Запад-2017
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Лукашенко на учениях "Запад-2017"

    "Мы договорились, что основная фаза (учений – Ред.) здесь (в Белоруссии – Ред.), но крупные учения проходили в Ленинградской и Калининградской областях, президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре", — заявил Лукашенко журналистам в среду на полигоне Борисовский под Минском, где наблюдал за завершающей фазой учений.

    Лукашенко отметил, что ранее оба президента планировали наблюдать за учениями в Белоруссии. "Но по ходу определились, что надо более широко охватить учения, чтобы люди видели президентов, где они работают", — добавил он.

    Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, превысила 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлекались около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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