КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин рассказал, что при выборе одежды старается "не заморачиваться", предпочитает одеваться удобно, но элегантно, а вот женскую одежду считает искусством.

"Мы мало замечаем что-либо о себе. Смотримся в зеркало каждый день, поэтому если сравнить себя 10-15-20 лет назад, то, наверное, можно эту разницу заметить. А так она проходит мягко и незаметно. Стиль у меня самый простой, деловой. Я же кроме кабинета почти нигде не бываю. Ну, на Тавриду приезжаю. Он, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности, ну примерно одинаковый", — сказал Путин на встрече с участниками молодежного форума "Таврида".

"В быту стараюсь быть попроще, чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы это было элегантно, красиво. Я не знаю, что это за стиль, я, как правило, то, что в шкафу есть, надеваю. Смотрю, чтобы выглядел прилично. Камера работает, миллионы людей смотрят, надо прилично выглядеть. Но, как сказать, есть такое слово — заморачиваться. Я особо на этот счет не заморачиваюсь, хотя признаю, что это очень важно", — добавил он.

Женскую одежду президент назвал искусством. "Я не сразу к этому пришел, могу рассказать про эволюцию моих собственных взглядов: архитектура, понятно, художественное творчество, понятно, музыка, театр. А в прежние годы относился к этому никак, а сейчас я считаю, что это художественное творчество", — рассказал он.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.