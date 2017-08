Мировой резонанс: последствия Шарлоттсвилля для Трампа, доверие Путину

РИА Новости Украина

Трамп снова ссорится

Президент США Дональд Трамп в среду распустил совет по производству и совет по стратегии и политике при Белом доме. Об этом пишут многие зарубежные СМИ.

"Отношения президента Трампа с американским бизнесом пережили серьезный спад в среду, когда президент был вынужден распустить свои основные консультативные советы в сфере бизнеса после того, как капитаны бизнеса отмежевались от его слов по поводу насилия в Шарлоттсвилле", — пишет газета Washington Post. Как сообщает Los Angeles Times, с понедельника произошла целая серия отставок членов советов как реакция на события в Шарлоттсвилле. От своего членства в советах последовательно отказались руководители таких компаний, как Intel, Campbell Soup, General Electric, Johnson & Johnson и других. Последней каплей стало заявление Трампа в среду, в котором он возложил ответственность за происходящее как на ультраправых, так и на их противников.

"В среду утром дюжина руководителей самых влиятельных компаний приняли участие в телеконференции и после некоторых обсуждений пришли к консенсусу: политическое собрание будет закрыто, что должно оказать влияние на президента, который занял свой пост, напирая на свои тесные связи с бизнес-лидерами", — отмечает газета New York Times. Однако, как пишет издание, Трамп успел сделать объявление о роспуске советов, прежде чем их участники объявили о своем решении.

Доверие Путину

Президент России Владимир Путин пользуется в мире более высоким уровнем доверия, чем его американский коллега Дональд Трамп, свидетельствуют опубликованные Pew Research Center сравнительные данные недавних опросов. Исследованием заинтересовались многие западные СМИ, согласно его результатам, респонденты в 22 странах мира считают, что Путин "делает более правильные вещи в плане международных отношений", в то время как лишь в 13 государствах считают, что более верные шаги предпринимает Трамп.

Читайте также: Недоказательные доказательства. О письме Януковича Путину

Как пишет Telegraph, наиболее значительное преимущество у Путина по сравнению с Трампом среди европейских стран в Греции и Германии – там он опережает своего американского коллегу на 31% и 14% соответственно. "Показатели Трампа указывают, в том числе, на поразительно высокий уровень недоверия со стороны международной общественности к американскому президенту, должность которого часто называют "лидером свободного мира", так как многие менее крупные государства рассчитывают на поддержку и защиту США", — пишет канадское издание Globe and Mail. Politico обращает внимание на другой аспект опроса, отмечая, что число американцев, положительно настроенных в отношении России, значительно возросло по сравнению с 2014 годом, когда лишь 19% респондентов ответили, что симпатизируют РФ. По данным нового опроса, сейчас к России положительно относятся 29% американцев.

Экс-министр РФ обвинил главу Роснефти в провокации

Несколько крупных международных изданий (Financial Times, Wall Street Journal, New York Times) пишут в четверг о начале рассмотрения в суде дела экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, как отмечает Financial Times, "одного из самых резонансных политических дел более чем за 25 лет". Бывший министр, "критик растущей роли государства в российской экономике", обвиняется в получении взятки в два миллиона долларов, напоминает New York Times. На суде в среду защита, как отмечает издание, косвенно отметила роль главы Роснефти Игоря Сечина в этом деле, упомянув в судебных документах его "вес в российской политической элите".

"Улюкаев заявил суду в Москве, что он был жертвой провокации, организованной Сечиным и Олегом Феоктистовым, главой службы безопасности "Роснефти" и бывшим сотрудником ФСБ", - пишет Financial Times.

Издания подчеркивают важность этого дела. "Улюкаев стал самым высокопоставленным представителем правительства, задержанным во время нахождения в должности, со времени распада СССР в 1991 году", — напоминает Financial Times. "Задержание действующего министра и личное участие президента в деле беспрецедентно", — подчеркивает Wall Street Journal. По мнению издания, дело экс-министра, которое, как считает New York Time, "представляется властями как пример успешной антикоррупционной деятельности", "вызвало разговоры о демонстрации силы в высших эшелонах правительства". "Роснефть" отвергла обвинения Улюкаева в том, что Сечин "подставил" его. Следующее заседание по делу бывшего министра РФ назначено на 1 сентября.

Съемки "Миссия невыполнима" приостановлены

Развлекательная пресса в четверг публикует сообщения о приостановке съемок шестой части шпионской киносаги "Миссия невыполнима" из-за травмы актера Тома Круза, исполняющего в картине главную роль.

"Во время съемок последней части фильма "Миссия невыполнима" Том Круз сломал лодыжку при выполнении трюка. Съемки прерываются до тех пор, пока Том полностью не поправится", — сообщила киностудия Paramount Pictures. Как отмечает журнал Hollywood Reporter, Круз получил травму в субботу во время съемок фильма в Лондоне, он также мог травмировать бедро.

По данным источников издания, это был 88-й день съемок, ожидалось, что работа над фильмом в этом режиме продлится до октября. Как долго продлится пауза, киностудия не уточняет. Как пишет Hollywood Reporter, она может затянуться на девяти недель. По данным источников издания Variety, точные сроки станут известны, когда Круз на текущей неделе посетит своего врача. Киностудия заявила, что премьера фильма по-прежнему запланирована на июль 2018 года, однако специализированные СМИ сомневаются в том, что в таких обстоятельствах студии удастся вписаться в расписание.

Обручальное кольцо нашлось спустя 13 лет

Многие зарубежные СМИ в четверг пишут о необычном случае, произошедшем на канадской ферме: при сборе урожая моркови невестка в Канаде нашла обручальное кольцо своей 84-летней свекрови Мэри Грэмс, потерянное в 2004 году.

"Я знала, что оно принадлежит или бабушке или свекрови, потому что больше на этой ферме женщин не было", — цитирует невестку газета Daily Telegraph. Как отмечает газета Guardian, кольцо буквально вросло в морковь, которую женщина чуть не скормила собаке. Как заявила Грэмс, украшение все еще подходит ей по размеру.

"Я собираюсь его носить, потому что он все еще впору", — сказала она. Издание вспоминает еще несколько похожих случаев, произошедших в мире в последние несколько лет. Так, в 2012 году жительница Швеции, собирая морковь, нашла свое золотое кольцо, потерянное 17 лет назад. В прошлом году повезло женщине из Германии – она нашла "надетое на морковь" свадебное кольцо, с которым "распрощалась" три года назад.