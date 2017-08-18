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    Россия

    Путин прибыл в Севастополь

    (обновлено: )38861
    В программе главы российского государства посещение новой общеобразовательной школы - образовательный центр "Бухта Казачья", где Путин встретится с преподавательским составом и родительским комитетом.
    Рабочая поездка президента РФ В.Путина в Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь.

    Владимир Путин и Виктор Янукович
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
    Недоказательные доказательства. О письме Януковича Путину

    Ожидается, что глава государства посетит новую общеобразовательную школу — образовательный центр "Бухта Казачья", где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом.

    Кроме того, в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период", а также проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

    Также на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея" Путин возложит цветы совместно с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки".

    В этот же день ожидается посещение главой государства ежегодного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

    Ранее российский президент Владимир Путин поучаствовал в выпуске в озеро молоди байкальского омуля во время визита в Байкальский биосферный заповедник. 

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