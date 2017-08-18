Путин прибыл в Севастополь

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Севастополь.

Ожидается, что глава государства посетит новую общеобразовательную школу — образовательный центр "Бухта Казачья", где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом.

Кроме того, в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период", а также проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Также на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея" Путин возложит цветы совместно с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки".

В этот же день ожидается посещение главой государства ежегодного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Ранее российский президент Владимир Путин поучаствовал в выпуске в озеро молоди байкальского омуля во время визита в Байкальский биосферный заповедник.