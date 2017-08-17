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    Россия

    Кремль сообщил, когда Путин совершит поездку в Севастополь

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    По информации пресс-службы Кремля, российский президент Владимир Путин посетит образовательный центр "Бухта Казачья" и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь, сообщает пресс-служба Кремля.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Восемнадцатого августа Владимир Путин совершит рабочую поездку в Севастополь", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что российский президент посетит образовательный центр "Бухта Казачья", где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом. Затем в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" Путин ознакомится с экспозицией "История Херсонеса в античный период" и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

    Кроме этого, на территории мемориального комплекса "35 береговая батарея" Путин совместно с участниками байк-шоу "Русский реактор" из движения "Ночные волки" возложит цветы к мемориалу защитникам батареи. В этот же день ожидается посещение президентом ежегодного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

    Ранее российский президент Владимир Путин поучаствовал в выпуске в озеро молоди байкальского омуля во время визита в Байкальский биосферный заповедник. 

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