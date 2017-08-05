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    Фотоленты

    С голым торсом и в очках: Путин показал фото из отпуска

    (обновлено: )37040
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. На втором плане слева - министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время подводной охоты в гидрокостюме на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) во время похода по горам в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время похода по горам в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин купается в горном озере в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время сплава на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин провел отпуск в Республике Тыва
    Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) на моторной лодке на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Президент РФ Владимир Путин загорает во время рыбалки на каскаде горных озер в Республике Тыва. Президент провел отпуск с 1 по 3 августа.

    Президент России Владимир Путин продемонстрировал хорошую физическую форму в ходе своего короткого отпуска — на фотографиях, опубликованных по итогам отдыха главы государства 1-3 августа, можно ознакомиться с тем, как 64-летний российский лидер загорает и с голым торсом ловит рыбу.

    На фотографиях видно, как президент погружается в плотном гидрокостюме, который позволяет уменьшить теплоотдачу, что является необходимым условием для длительного пребывания в воде — температура в озере не поднимается выше +17, на маске российского лидера установлена специальная видеокамера. На другом снимке Путин плывет в озере кролем, на этот раз он обходится без гидрокостюма, несмотря на низкую температуру воды.

    На одной из фотографий Путин запечатлен с выловленной рыбой, в руках президента удочка, на ногах длинные рыбацкие сапоги, на заднем фоне гора. На некоторых снимках, кроме российского лидера, присутствует глава оборонного ведомства Сергей Шойгу: он в компании других чиновников стоит на плоту, когда президент готовится к погружению.

    Смотрите также: Путин — рыбак. Подводная охота президента РФ

    Путин сосредоточенно готовит маску, сидя в длинных ластах и гидрокостюме. Также президент с голым торсом демонстрирует пойманную рыбу. На другом снимке рыба побольше — примерно в половину длины человеческого тела, Путин стоит на плоту в брюках цвета хаки и солнцезащитных очках, сзади него лес и горы.
    Президент в панаме и солнцезащитных очках сидя на плоту куда-то указывает пальцем своим партнерам по отдыху, на нем и Шойгу можно разглядеть майки российских вооруженных сил: глава государства надел песчаного цвета с небольшим логотипом "Армия России", министр — цвета хаки со звездой и надписью "Армия".

    Путин, как отметил Песков, имел возможность позагорать, поскольку воздух в тех местах, где побывал российский лидер, быстро прогревается. На некоторых снимках он сидит в раскладном кресле с голым торсом и в темных очках, а на других фото солнечные ванны он принимает вместе с Шойгу.

    Глава республики Хакасия Виктор Зимин на другом снимке составляет компанию президенту в рыбалке, так же предпочитая не надевать футболку или рубашку. Очевидно, что погода не всегда оставалась теплой, на некоторых снимках президент и министр обороны в плотных охотничьих куртках.

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