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    Трамп пока не планирует переговоров с Путиным

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    Теракт в метро Санкт-Петербурга (113)

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    Президент Дональд Трамп, ранее подписавший закон о новых антироссийских санкциях, обвинил конгресс в том, что отношения США и России находятся на "небывало низком уровне".
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп пока не планирует телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости высокопоставленный представитель Белого дома.

    Флаги США и России. Архивное фото
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    РФ и США: на пороге санкционной войны

    "В настоящее время никакого телефонного разговора не запланировано", — сообщил собеседник агентства.

    Ранее американский президент Дональд Трамп обвинил конгресс в том, что отношения США и России находятся на "небывало низком уровне".

    В среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента Трампа, и глава государства был во многом вынужден подписать законопроект. При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он все же подписал его.

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    В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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    Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.

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