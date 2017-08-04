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    Россия

    Путин о предстоящих выборах: подумаю, баллотироваться ли

    (обновлено: )27930
    Глава российского государства Владимир Путин в ходе общения по скайпу с жителями Бурятии и Иркутской области отметил, что подумает, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над возможностью баллотироваться на следующих президентских выборах.

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Все смешалось в доме... Путин, МИД, Саакашвили...

    В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в республике Бурятия и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом пострадал при пожаре.

    "У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост", — сказал местный житель.

    "Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил на это Путин.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин накануне подписал закон о погашении долгов жителей Крыма перед украинскими банками.

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