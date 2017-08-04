Путин о предстоящих выборах: подумаю, баллотироваться ли

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над возможностью баллотироваться на следующих президентских выборах.

В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в республике Бурятия и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом пострадал при пожаре.

"У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост", — сказал местный житель.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", — ответил на это Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин накануне подписал закон о погашении долгов жителей Крыма перед украинскими банками.