Путин запретил использовать в РФ VPN и Tor

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование технологий доступа к заблокированным в стране сайтам. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Почти все нормы вступят в силу с 1 ноября 2017 года, несколько статей начнут действовать с момента публикации.

Под действие закона потенциально попадают все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet. Их владельцам предлагается обеспечить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Документ также запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на заблокированные в России ресурсы.

Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.