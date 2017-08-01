Все смешалось в доме... Путин, МИД, Саакашвили...

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцам станет проще получить российское гражданство, но дома их предупреждают: пока президент не издаст указ, не отпустим. Тем временем пример Саакашвили показывает: для "избранных" украинское гражданство легко как получить, так и… потерять.

Словом, "все смешалось в доме Облонских" — пожалуй, именно этой строкой из "Анны Карениной" Льва Толстого полнее всего можно было бы описать несколько фантасмагорическую ситуацию вокруг вопроса о гражданстве, точнее — о гражданствах. Впрочем, при всем богатстве своего воображения, классик русской литературы вряд ли мог бы себе представить, что подобные коллизии будут иметь место в реальности.

По порядку. Президент РФ Владимир Путин подписал одобренный Госдумой закон, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. Помимо этого, закон упрощает процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

В частности, при предоставлении украинцам гражданства России у них не будут требовать подтверждения о выходе из предыдущего гражданства (получить такое подтверждение в настоящее время сложно). Достаточно будет нотариально заверенной копии заявления об отказе от украинского гражданства. Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

Официальный Киев отреагировал, но как-то не очень убедительно. МИД Украины МИД заявил, что расценивает "такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России", а также в Крыму.

Читайте также: Лишенный гражданства Саакашвили и преемники Порошенко

Каких-либо ярких примеров прежней "дискриминации" в украинском внешнеполитическом ведомстве не привели. Но подчеркнули: "Российские власти взяли на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, что является исключительной прерогативой национального законодательства государства соответствующего гражданства".

В комментарии МИД названы "никчемными по своей сути и содержанию" нотариально заверенные заявления об отказе от гражданства: "единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его лишения, является соответствующий указ президента Украины".

В МИД Украины призвали граждан "не поддаваться на подобные провокации" и заодно еще раз предостерегли от поездок в Российскую Федерацию — наверное, забыв о том, что признали сами: украинцы едут в РФ, живут там и работают "в силу различных обстоятельств"… И таких обстоятельств сама же нынешняя украинская власть с каждым днем создает все больше.

Особенно экстравагантно выглядят призывы дорожить украинским гражданством на фоне "дела Саакашвили". На прошлой неделе Порошенко своим указом лишил экс-президента Груузии и экс-губернатора Одесской области украинского гражданства. Указ официально не опубликован, но его копия появилась в СМИ.

В документе сказано, что Саакашвили лишен гражданства Украины в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статей 17 и 19 Закона "О гражданстве Украины".

Напомним, ранее украинское гражданство было предоставлено Саакашвили как человеку, который "представляет государственный интерес для Украины". Теперь соответствующий указ Порошенко почему-то не получается отыскать на официальном сайте президента Украины.

Сторонники Саакашвили провели митинг протеста и даже устроили потасовку с полицией неподалеку от президентской администрации.

Сам Саакашвили, находящийся сейчас в США, заявил, что его лишают гражданства незаконно. Он пообещал вернуться на Украину, да еще и не просто так вернуться.

"Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты", — предрек Саакашвили.

Кроме того, экс-губернатор заявил, что подпись в обнародованной копии анкеты на получение им украинского гражданства, подделана. Саакашвили потребовал немедленно провести графологическую экспертизу. Похоже, этот скандал только набирает обороты — продолжение следует…

Ранее в МИД Украины сообщили, что с 2005 года было прекращено гражданство Украины 87 376 лиц. Дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за границей принимают заявления о выходе из украинского гражданства, а также готовят представления об утрате гражданства относительно лиц, постоянно проживающих за границей, в то время как полномочия по прекращению гражданства проживающих на территории Украины лиц осуществляет Государственная миграционная служба.