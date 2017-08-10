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    США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию

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    В Госдепе США заявили, что "США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий".
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Абхазию
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США прокомментировал визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, призвав Москву уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

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    Путин посетил Абхазию 8 августа — в годовщину "пятидневной войны" 2008 года.

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    "США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия", — говорится в заявлении госдепартамента.

    Там подчеркивается, что "США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Абхазию

    "США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии", — говорится в сообщении.

    После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии.

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