США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США прокомментировал визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, призвав Москву уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Путин посетил Абхазию 8 августа — в годовщину "пятидневной войны" 2008 года.

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"США рассматривают визит президент РФ Владимира Путина на оккупированную Россией грузинскую территорию в Абхазии как неприемлемый и несоответствующий принципам Женевских международных дискуссий, участницей которых является Россия", — говорится в заявлении госдепартамента.

Там подчеркивается, что "США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ и отвергает признание Россией Абхазии и Южной Осетии".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Абхазию

"США призывают Россию вывести свои войска на позиции, которые они занимали до военных действий в 2008 году, и пересмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии", — говорится в сообщении.

После "пятидневной войны" в августе 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии.