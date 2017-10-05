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    Россия

    Стал известен рейтинг Путина в России

    (обновлено: )85891
    Согласно данным проведенного исследования, показатель одобрения деятельности Путина высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре: по средним значениям за неделю с 85,3% до 82,2%.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Работу президента России Владимира Путина по данным на конец сентября одобряют 82,2% россиян; в начале месяца его рейтинг составлял 85,3%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Путин на учениях Запад-2017
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    Путин с чаем и биноклем понаблюдал за учениями "Запад-2017"

    "Показатель одобрения деятельности президента по-прежнему крайне высок, несмотря на незначительное снижение в сентябре: по средним значениям за неделю с 85,3% до 82,2%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

    О том, что не одобряют деятельность президента, заявили 10,6% опрошенных — больше, чем в первую неделю сентября (тогда их было 9%).

    Оценки работы главы правительства и кабмина в целом к концу месяца также немного снизились, отмечают социологи ВЦИОМ. В начале сентября одобрительно о деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева отзывались 54,3%, в конце месяца — 53,6%. Что касается работы кабинета министров, то на начало месяца ее одобряли 59,8%, на конец сентября — 58,7%. Неодобрение работой Медведева высказали 31% россиян, деятельностью кабмина — 30%.

    Рейтинги одобрения Государственной Думы и Совета Федерации, замеряемые раз в месяц, растут, сообщает ВЦИОМ. В сентябре они составили 53,2% и 59,7% соответственно. Тем не менее, треть участников опроса (31,3%) не одобрили деятельность Госдумы, а 16,9% высказали аналогичное мнение о работе Совфеда.

    Ранее Владимир Путин рассказал, что при выборе одежды старается "не заморачиваться", предпочитает одеваться удобно, но элегантно, а вот женскую одежду считает искусством.

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