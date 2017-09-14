Как немецкое издание Focus оскорбило Путина: аргументы сторон

РИА Новости Украина

Журнал Focus пишет дословно об Ангеле Меркель "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина". Оскорбив российского президента, редакция журнала пошла на попятную. "В этой строчке имелась ввиду ирония", сообщила пресс-служба журнала редакции Sputnik.

"Называть президента другой страны собакой — это не годится", заявил постоянный читатель журнала Франко де Леонардес (Franco de Leonardes) из Баварии. "Focus ведь «не сатирический журнал", говорит он. Его семья читает этот журнал на протяжении многих лет.

Однако пост в интернете, опубликованный журналом поразил его: "Резкое падение уровня. Просто невероятно. Я отказываюсь от своей абонентской подписки. Сложное политическое действо — это хорошо, однако что-то подобное — это просто смешно". Так прокомментировал он во вторник публикацию журнала на своей странице в Facebook. "Для меня тот, кто это написал — не журналист".

Пресс-служба Focus так ответила на запрос: "Такой формулировкой мы не собирались кого-либо оскорбить или унизить. Скорее, в первую очередь здесь подразумевалась ироничная игра слов. Слово "Hund" ("собака") по значению тождественно "harter Hund", (что можно перевести как "крепкий орешек").

К сожалению, иронию этой нашей строки, очевидно, невозможно адекватно передать на русском языке", заявила пресс-секретарь журнала Алис Вагнер (Alice Wagner). Ранее посольство РФ в Германии призвало главного редактора Focus извиниться за оплошность своей редакции.

Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

"Сегодня я получил оперативный ответ главреда Focus, г-на Роберта Шнайдера (Robert Schneider), за что искренне ему признателен», заявил в среду Денис Микерин, пресс-атташе посольства РФ в Берлине. Вместе с тем посольство не может согласиться с этой интерпретацией. "Хотя бы по той причине, что приведенное Вами выражение "harter Hund" в упомянутом отрывке титульной статьи просто отсутствует. Хотели бы исходить из того, что у Вас действительно не было намерения оскорбить или унизить, однако именно так оно и вышло. Сама же формулировка не оставляет сомнений в том, что она означает. Немецкий не является для нас родным языком, а потому мы обратились за его трактовкой к словарю DUDEN".

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Результат: слово "Hund" как раз означает "собака". "То, что Вы называете "иронической игрой слов", и в Германии самими немцами тоже воспринимается в Германии очевидное оскорбление и в сегодняшние турбулентные времена, в том числе для российско-германских отношений особенно важно хорошо продумывать каждое произносимое слово".