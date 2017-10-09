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    Срыв концерта во Львове. Известный певец объяснил концерты в Крыму и России

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    Культурная война в Украине: разборки во Львове (431)

    (обновлено: )13110
    Сергей Бабкин заявил, что является патриотом Украины, а решение выступать в России было "взвешенной позицией". По его мнению, проще было сделать "популистские заявления", которые требовали "активисты", однако "как быть со своей совестью".
    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин/Facebook

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина.  Украинский музыкант и певец, бывший фронтмен группы 5'nizza Сергей Бабкин заявил, что "активистам" во Львове, где был сорван его концерт, нужен был скандал и максимальное внимание.

    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    zaxid.net
    Ультиматум и столкновения. Как сорвали концерт украинского певца во Львове

    В субботу выступление Бабкина отменили из-за акции протеста радикально настроенных активистов, которые заблокировали вход в клуб "Малевич", где должен был выступать украинский музыкант. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника.

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    "Встреча с активистами состоялась по нашей инициативе как последняя надежда быть услышанными. (…) Однако этим людям не нужен был диалог, к сожалению, они не готовы слушать. Когда мы поняли, что не сможем завести в клуб всех желающих, мы рассматривали вариант отыграть концерт с балкона клуба для людей, стоящих на улице или отыграть концерт для тех, кто все же смог зайти в клуб, при этом транслируя концерт в интернете, но отказались от этих вариантов, поскольку они могли спровоцировать столкновения и поставить под угрозу безопасность наших слушателей", — написал Бабкин на своей странице в Facebook.

    Музыкант подчеркнул, что является патриотом своей страны. "Я патриот своей страны и доказываю это ежедневно. Я родился и живу в Украине, здесь живут мои дети, и я делаю все, чтобы они получили прекрасное образование в Украине, выросли "Людьми" и остались жить здесь", — сообщил артист. 

    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Срыв концерта во Львове. Известный певец сделал заявление

    Он признал, что не прекратил гастрольную деятельность в России в 2014-том году, добавив, что "это непопулярная, но взвешенная позиция". "Во-первых, я считаю, что 10 000 человек, которые хором поют песни на украинском языке в самом центре Москвы — это победа Украины. (…) Мы не играем в России для политиков и элиты, мы играем для людей, большинство из которых подходят к нам после концерта и просят прощение за действия своей власти", — написал Бабкин.

    Музыкант также сообщил, что действительно выступал в Крыму в 2014 году.

    "Но выступали в украинском Крыму, заехав в него с материковой части Украины и продолжаем считать Крым — Украиной. На нашем концерте люди поднимали украинские флаги, а в качестве автографов мы писали людям "Слава Украине". Мне было бы гораздо проще сделать те популистские заявления, которые требовали от меня, но как быть со своей совестью?" — заключил Бабкин.

    Сергей Бабкин/Facebook, 9 октября 2017
    Сергей Бабкин/Facebook, 9 октября 2017
    Сергей Бабкин/Facebook, 9 октября 2017

    Группа людей сорвала концерт Бабкина во Львове из-за выступлений музыканта в Крыму. В ходе блокирования произошли столкновения: конфликт возник между одним из протестующих и полицейскими.

    Протестующие согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в РФ и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить это требование.

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