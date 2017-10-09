Срыв концерта во Львове. Известный певец объяснил концерты в Крыму и России

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Украинский музыкант и певец, бывший фронтмен группы 5'nizza Сергей Бабкин заявил, что "активистам" во Львове, где был сорван его концерт, нужен был скандал и максимальное внимание.

В субботу выступление Бабкина отменили из-за акции протеста радикально настроенных активистов, которые заблокировали вход в клуб "Малевич", где должен был выступать украинский музыкант. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника.

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"Встреча с активистами состоялась по нашей инициативе как последняя надежда быть услышанными. (…) Однако этим людям не нужен был диалог, к сожалению, они не готовы слушать. Когда мы поняли, что не сможем завести в клуб всех желающих, мы рассматривали вариант отыграть концерт с балкона клуба для людей, стоящих на улице или отыграть концерт для тех, кто все же смог зайти в клуб, при этом транслируя концерт в интернете, но отказались от этих вариантов, поскольку они могли спровоцировать столкновения и поставить под угрозу безопасность наших слушателей", — написал Бабкин на своей странице в Facebook.

Музыкант подчеркнул, что является патриотом своей страны. "Я патриот своей страны и доказываю это ежедневно. Я родился и живу в Украине, здесь живут мои дети, и я делаю все, чтобы они получили прекрасное образование в Украине, выросли "Людьми" и остались жить здесь", — сообщил артист.

Он признал, что не прекратил гастрольную деятельность в России в 2014-том году, добавив, что "это непопулярная, но взвешенная позиция". "Во-первых, я считаю, что 10 000 человек, которые хором поют песни на украинском языке в самом центре Москвы — это победа Украины. (…) Мы не играем в России для политиков и элиты, мы играем для людей, большинство из которых подходят к нам после концерта и просят прощение за действия своей власти", — написал Бабкин.

Музыкант также сообщил, что действительно выступал в Крыму в 2014 году.

"Но выступали в украинском Крыму, заехав в него с материковой части Украины и продолжаем считать Крым — Украиной. На нашем концерте люди поднимали украинские флаги, а в качестве автографов мы писали людям "Слава Украине". Мне было бы гораздо проще сделать те популистские заявления, которые требовали от меня, но как быть со своей совестью?" — заключил Бабкин.

Сергей Бабкин/Facebook, 9 октября 2017

Сергей Бабкин/Facebook, 9 октября 2017

Сергей Бабкин/Facebook, 9 октября 2017

Группа людей сорвала концерт Бабкина во Львове из-за выступлений музыканта в Крыму. В ходе блокирования произошли столкновения: конфликт возник между одним из протестующих и полицейскими.

Протестующие согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в РФ и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить это требование.