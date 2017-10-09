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    Эхо львовских разборок. В Тернополе отменили концерт Бабкина - СМИ

    Тема:

    Культурная война в Украине: разборки во Львове (432)

    (обновлено: )24
    Местное интернет-издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что выступление Сергея Бабкина в Тернополе отменили. Официального подтверждения информации нет.
    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин/Facebook

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Концерт украинского музыканта и певца, бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина в Тернополе отменили, сообщает местное интернет-издание 0512 со ссылкой на собственные источники.

    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    zaxid.net
    Ультиматум и столкновения. Как сорвали концерт украинского певца во Львове

    В субботу выступление Бабкина отменили во Львове из-за акции протеста радикально настроенных активистов, которые заблокировали вход в клуб, где он должен был выступать. В ходе блокирования произошли столкновения. Протестующие согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если музыкант публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в РФ и "на оккупированных территориях". Во время переговоров, в которых также участвовали журналисты, Бабкин отказался выполнить это требование. Деньги за билеты людям обещают начать возвращать с понедельника. 

    "Выступление Сергея Бабкина в Тернополе отменили вообще", — говорится в сообщении.

    Официального подтверждения информации нет.

    Смотрите также: Блокирование концерта во Львове. Появилось видео столкновений

    Ранее о намерениях сорвать концерт Бабкина в Тернополе заявил ряд местных общественных организаций "Правый сектор", ВМОО "Сокол", ВМОО "Молодежный националистический конгресс" и "Национальный корпус".

    Сам музыкант заявлял, что является патриотом Украины, а решение выступать в России было "взвешенной позицией". По его мнению, проще было сделать "популистские заявления", которые требовали "активисты", однако "как быть со своей совестью".

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