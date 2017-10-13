наверх
13.10.201702:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Под контролем патриотов. Признание Бабкина России "странной-агрессором"

    (обновлено: )72
    После требований проукраинских активистов Сергей Бабкин признал, что "Крым – оккупированная территория Украины". После этого концерт в Днепре начался, а активисты покинули помещение.
    Facebook пользователя Ольга Хнычёва

    Украинский музыкант Сергей Бабкин перед концертом в Днепре публично признал Россию страной-агрессором. Соответствующего признания от артиста требовали представители проукраинских партий и движений, а также радикально настроенные активисты. Ранее в сети обнародовали аудиозапись разговора с Бабкиным, на которой тот отказался признавать Россию агрессором.

    Блокирование концерта Бабкина во Львове. Появилось видео столкновений. Видео
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook
    Блокирование концерта во Львове. Появилось видео столкновений

    "Я признаю правительство России агрессором", – заявил Бабкин со сцены в четверг, 12 октября. 

    Активисты также попросили музыканта озвучить свою позицию и относительно Крыма. Сергей Бабкин признал, что "Крым – оккупированная территория Украины". После этого концерт в Днепре начался, а активисты покинули помещение.

    Читайте также: Культура и табу. Срыв концерта как новое представление

    Напомним, 7 октября во Львове проукраинские активисты сорвали концерт Сергея Бабкина, которого обвиняют в гастролях в России и в Крыму. Во время акции протеста произошли столкновения. Впоследствии музыкант решил отменить свое выступление еще и в Тернополе.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Столкновения полиции и группы демонстрантов против независимости Каталонии в Барселоне
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Павел Климкин. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Владимир Гройсман
    Пенсионная реформа: суть и скрытое