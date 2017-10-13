Под контролем патриотов. Признание Бабкина России "странной-агрессором"

Украинский музыкант Сергей Бабкин перед концертом в Днепре публично признал Россию страной-агрессором. Соответствующего признания от артиста требовали представители проукраинских партий и движений, а также радикально настроенные активисты. Ранее в сети обнародовали аудиозапись разговора с Бабкиным, на которой тот отказался признавать Россию агрессором.

"Я признаю правительство России агрессором", – заявил Бабкин со сцены в четверг, 12 октября.

Активисты также попросили музыканта озвучить свою позицию и относительно Крыма. Сергей Бабкин признал, что "Крым – оккупированная территория Украины". После этого концерт в Днепре начался, а активисты покинули помещение.

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Напомним, 7 октября во Львове проукраинские активисты сорвали концерт Сергея Бабкина, которого обвиняют в гастролях в России и в Крыму. Во время акции протеста произошли столкновения. Впоследствии музыкант решил отменить свое выступление еще и в Тернополе.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.