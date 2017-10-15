наверх
15.10.201710:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Концерт Бабкина в Запорожье: драка и крики "Ганьба"

    (обновлено: )147
    В субботу перед началом концерта Сергея Бабкина под концертным залом им. Глинки в Запорожье собрались несколько десятков протестующих. С целью не допустить столкновений более 20 полицейских оцепили территорию и подогнали автозак, проверяя всех с металлодетекторов.
    Канал "Радіо Свобода Україна" в Youtube

    На протестную акцию активисты вышли из-за гастролей Бабкина по территории Крыма и России. Несколько дней назад перед выступлением в Днепре артист признал Россию страной агрессором, а Крым — оккупированной территорией. В Запорожье от певца требовали того же. Активисты выкрикивали всем, кто проходил на концерт с билетами, "Ганьба" и "Предатели Украины", передает местный сайт Zanoza.

    Смотрите также: Под контролем патриотов. Как Бабкин признал Россию "страной-агрессором"

    Как сообщил замначальника областного управления Нацполиции Александр Панченко, в райотдел для оформления админпротоколов за появление в общественном месте в нетрезвом виде доставили троих человек, нарушавших общественный порядок и устраивавших потасовки с полицейскими. Скорее всего, они заплатят минимальный штраф — 51 гривну.

    Со слов лидера запорожской ячейки "Правого сектора" Александра Тарана, который попал в зал, купив билет, певец просто поприветствовал публику и начал вести концерт, не выполнив поставленных требований.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В центре Киева собираются националисты для участия в "Марше нации"
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Волошин: кризис отношений с Венгрией может стать началом конца для Украины. Видео
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое