Концерт Бабкина в Запорожье: драка и крики "Ганьба"

На протестную акцию активисты вышли из-за гастролей Бабкина по территории Крыма и России. Несколько дней назад перед выступлением в Днепре артист признал Россию страной агрессором, а Крым — оккупированной территорией. В Запорожье от певца требовали того же. Активисты выкрикивали всем, кто проходил на концерт с билетами, "Ганьба" и "Предатели Украины", передает местный сайт Zanoza.

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Как сообщил замначальника областного управления Нацполиции Александр Панченко, в райотдел для оформления админпротоколов за появление в общественном месте в нетрезвом виде доставили троих человек, нарушавших общественный порядок и устраивавших потасовки с полицейскими. Скорее всего, они заплатят минимальный штраф — 51 гривну.

Со слов лидера запорожской ячейки "Правого сектора" Александра Тарана, который попал в зал, купив билет, певец просто поприветствовал публику и начал вести концерт, не выполнив поставленных требований.