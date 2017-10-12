Сергей Бабкин публично признал Россию "странной-агрессором"

Сергей Бабкин/Facebook

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Украинский музыкант Сергей Бабкин перед концертом в Днепре публично признал Россию страной-агрессором. Соответствующего признания от артиста ранее требовали активисты проукраинских партий и движений. Ранее они обнародовали в сети аудиозапись разговора с Бабкиным, на которой тот отказался признавать Россию агрессором.

"Перед началом концерта, который проходил в городском Дворце культуры машиностроителей, собрались около двух десятков активистов от "Правого сектора" и ВО "Свобода". Они требовали от артиста публично заявить о своей позиции относительно российской агрессии против Украины", — сообщает ТСН в четверг вечером.

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Бабкин встретился с двумя активистами, а затем всех митингующих пригласил в зал, где собрались зрители на концерт.

"Я признаю правительство России агрессором", – заявил исполнитель.

Затем активисты также попросили озвучить свою позицию и относительно Крыма. Сергей Бабкин признал, что "Крым – оккупированная территория Украины".

Как отмечается, лишь после этого концерт в Днепре начался, а активисты покинули помещение.

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Напомним, 7 октября во Львове проукраинские активисты сорвали концерт Сергея Бабкина, которого обвиняют в гастролях в России и в Крыму. Во время акции протеста произошли столкновения. Впоследствии музыкант решил отменить свое выступление еще и в Тернополе.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.