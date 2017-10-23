В Японии из-за тайфуна эвакуируют население одного из городов

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Около 900 жителей города Курияма в префектуре Фукусима в Японии получили распоряжение властей о срочной эвакуации из-за угрозы выхода из берегов реки Абукума, вызванной тайфуном Lan, сообщили РИА Новости по телефону в городской администрации.

Смотрите также: В Гонконге бушует разрушительный тайфун: кадры стихии

"Всего эвакуируются 919 человек", — привели данные власти Куриямы.

Ранее в тот же день на сайте администрации города было размещено распоряжение об эвакуации.

"При эвакуации не приближайтесь к рекам и каналам. В случае опасности укройтесь в помещениях на возвышениях", — говорится в распоряжении властей Куриямы.

Тайфун Lan обрушился на главный японский остров Хонсю накануне и всю ночь бушевал в Токио, но дожди лили несколько дней подряд, что и привело к паводкам.

По сводным данным японских СМИ, как минимум один человек погиб, около 90 пострадали в различных районах Японии. Как сообщает главное метеорологическое управление Японии, скорость ветра в зоне тайфуна местами достигает при порывах 45 метров в секунду. В зоне бедствия оказалась большая часть острова Хонсю и южная половина острова Хоккайдо.